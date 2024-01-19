قصص لـ” البوعارة”.. عسر الحياة والعيش من القذارة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في ظل الأزمة المسترسلة التي بات يعيشها المواطن الأكاديري كغيره من المواطنين المغاربة بسبب البطالة وغلاء المعيشة ، باتت حاويات الأزبال المنزلية مصدر عيش البعض من هؤلاء عبر شهادات صادمة لعدد من الأشخاص التقتهم جريدة ” هبة بريس” وهم يفتشون في اقذر الأماكن وهي الأزبال .

في عدة جولات قامت بها الجريدة صباحا وحين يرخي الليل سدوله ، تخرج فئة من المواطنين ، البعض بعربات مجرورة والبعض الآخر على دراجات هوائية ، يحملون خلفهم صناديق بلاستيكية او خشبية وأكياس احيانا ،من اجل جمع البقايا من الخضر التي ترمي بها بعض البيوت خصوصا بالأحياء الراقية بمدينة اصبحت امام هؤلاء كمدينة ” غول” تفترس المستضعفين ، وكيف لا وهي المدينة الأولى بالمغرب التي لم يعد بمقدور الطبقة المتوسطة مجارات حجم الغلاء في المعيشة او السكن .

مدينة اكادير ، وسط المملكة ، والتي يطلق عليها بالمدينة الأوروبية ، لم تعد في السنوات العشر الأخيرة ، تتسع كما كانت للطبقات الهشة ، انكشف الوضع أيام الحجر الصحي بجائحة كورونا ، حينما اغلقت أبواب المنازل على أهلها، ولم يعد بمقدورهم الحصول على القوت اليومي ، الغلاء في كل شيء هو شعار المدينة ، لتتسع رقعة الفقراء ولم يعد دفئ المدينة كما كان أيام زمان .

بدوره ​​لم يعد طائر البحر ” عوا” يجد ما يقتات به في ميناء الصيد البحري ، بعدما عاش عقود برفقة البحارة ومراكب الصيد ، اليوم اصبح هذا الطائر يزاحم البشر من اجل الحصول على لقمة العيش كغيره من جامعي النفايات او ما يطلق عليهم ب “النباشون”، وهم فئة من المواطنين يعيشون من النبش في أكوام الأزبال.

– حكاية بوشعيب من عامل بناء إلى باحث عن لقمة من القذارة

يحكي ” بوشعيب ” وهو في الخمسينيات من عمره، انه قبل عقدين من الزمن ، كان قد دخل مدينة اكادير ، مهاجرا اليها من تارودانت، بعدما تراجع القطاع الفلاحي بسبب أزمة المياه، بعد ان امتهن ” البناء” في مدينة إسمنتية بامتياز، اشتغل لسنوات بشكل شخصي ، قبل ان يلتحق بشركة متخصصة في البناء، أعلنت افلاسها قبل سنوات ، ليشتغل في ” بريكولاج” خصوصا في فصل الصيف، ليقدم خدماته للمهاجرين المغاربة بالخارج خصوصا في فصل حيث يفضل هؤلاء القيام ببعض الإصلاحات في شققهم المغلقة لعام كامل، لكن بعد تراجع قطاع البناء، لم يعد يجد ما يعيل به أسرته المتكونة من زوجة وثلاث أبناء، يقول ” بوشعيب” اخرج صباحا كأي مواطن ، متوجه إلى عمله، لكن لم تعد أوراش البناء وجهتي المعتادة، بل حاويات الأزبال”،في جولته الصباحية بدراجة هوائية وصندوق خلفي، يتجه في البداية إلى الأحياء الراقية ، والتي عادة ما تجود حاوياتها من الأزبال، بأكل ملفوف ومعلب بشكل يمكن استعماله، او تجهيزات منزلية تم الاستغناء عنها، يصنف الأشياء بحسب أهمية استعمالها، أدوات يمكن بيعها في سوق الخردة، واكل يمكن استهلاكه من جديد رفقة أبناءه، مما ترمى به ثلاجات الأثرياء .

وعلى الرغم ان إحصائيات رسمية تقول ان عدد ” نباشة الأزبال” هم 7 آلاف شخص بالمغرب، فهذا الرقم قد يكون اليوم بمدينة كبرى واحدة كالبيضاء او مراكش .

-المخاطر الصحية في جمع النفايات

تكشف بعض إلا حصائيات التي نشرت السنة الماضية ، تشير إلى أنه من أبرز المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء، التعرض لمواد سامة وكيماوية، إضافة إلى إمكانية إصابتهم بأمراض خطيرة. الأمر الذي يؤكده عدد من “النباشة” في تصريحات متعددة لهؤلاء بالقرب من حاويات الأزبال “.

” ما نعيشه من بطالة جعلنا نتجه إلى جمع القذارة “، هكذا عبر ” حسين ” شاب في الثلاثينات بروحٍ محبطة، ان حاله لا يختلف عن حال سكان مناطق هوامش اكادير.

بعض سكان هذه المناطق وفق الحسين يقتاتون من نفايات الحاويات، والبعض الآخر يبحث عن مواد يبيعها من أجل إعادة تدويرها.

​​ككل مساء، يشرع حسين بالطواف بعربته من كومة نفايات إلى أخرى، يبحث عن قطع بلاستيكية أو معدنية لبيعها.

“منذ طفولتنا، نخرج من المدرسة لنجد أمامنا مطرح النفايات على هامش المدينة سابقا قبل تفويته لشركة مختصة في تدوير النفايات ،يحكي “كنا نأكل منه ونجمع بعض البلاستيك، إلى أن كبرنا وكبرت أمامنا الزبالة”، يردف الحسين.

يشير الحسين ان حتى المطارح قد اغلقت أبوابها في وجهنا ، بسبب السياسة البئية لتدبير عصري المطارح ” يضيف ” كنا قبل سنوات ننتظر شاحنات جمع النفايات ، نشتغل بمصابيح من جمع ما يمكن اعادة بيعه في أسواق الخردة ، لكن اليوم اصبحنا نتجول كل مساء حتى الساعات الأولى من كل صباح ، من جمع مخلفات من كل الأنواع من ” قشور الخضروات والفواكه ، خبز يابس، كارتون، زجاج وغيره.

الشاب الحسين كغيره من الشباب كانت له أحلام وامال يحققها، لكن ظروف عائلته الفقيرة ، دفعه مكرها على العيش من النفايات، رغم أنه يعتبر ما يقوم به “عملا شريفا يمنعه من مد يده للتسول أو سرقة رزق غيره”، كما يقول.

جميع سكان الحي العشوائي الذي يقطنه، لترك منازلهم والانتقال إلى مكان آخر، أما العمل في المطرح فهو، بالنسبة له، “قضاء وقدر”.

– نظرة المجتمع لهؤلاء

عبد الرحمان شاب آخر يُكابد المعاناة نفسها يقطن بمنطقة القليعة التابعة ترابيا لعمالة انزكان”. يقول إن “السكان يُصابون بأمراض مختلفة بسبب الأكل من النفايات وروائحها الكريهة”.

يضيف عبد الرحمان ، ان نظرة المجتمع تختلف من شخص إلى

هناك من يعطف على حالنا وهناك من شخص إلى آخر، هناك من يرى فينا بشرا ملوثين، وهناك من يعطف لحالنا “.

يقول عبد الرحمان : رغم انني أقيم مع عائلتي المكونة من خمسة أفراد وأنا الاكبر سنا لأخوين لازالا يدرسان ، وأب مريض ، أحيانا اجمع بقايا من حاويات انزكان ، غير ان الكثير من الشباب توجه لهذا المجال، مما دفعني إلى قطع مسافات تفوق 20 كلمتر مقرسكناي بالقليعة إلى مدينة اكادير، والتي اعتبر ان نفاياتها ممكن تجود بما يمكن أكله او بيعه، عكس نفايات انزكان، فلا تجود إلا بالقليل، اعتباراً لمستوى عيش سكانها”.

​​ويضيف : “نحن لا نعاني من التلوث البيئي فقط، بل من التلوث البشري، نحن سكان ملوثون”.

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