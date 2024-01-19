خنيفرة.. إيداع طبيب تسبب في وفاة شخص السجن الاحتياطي

2024-01-19 / 14:13
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ع محياوي _ هبة بريس

قررت النيابة العامة بإبتدائية خنيفرة إيداع طبيب رهن السجن الإحتياطي , و ذلك بعد أن أحيل عليها بملف أعدته الشرطة القضائية حول وفاة شاب نتيجة الإهمال الطبي .

و قد قررت النيابة العامة في نفس الصدد متابعة آخرين في حالة سراح و أداء كفالة مالية , و من ضمنهم صاحب مصحة بخنيفرة وآخر بأزرو إلى جانب ممرض بمصحة أخرى بمدينة أزرو .

ودخلت النيابة العامة بابتدائية خنيفرة على الخط، حيث يعمل الطبيب الذي أشرف على العملية ويعمل بالمستشفى الإقليمي، وأمرت بفتح تحقيق في ظروف وأسباب وفاة الضحية الذي أخضعت جثته إلى التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة، كشفت إصابته بجلطة وشلل قبل وفاته .

وقررت النيابة العامة متابعة الطبيب في حالة اعتقال احتياطي وأمرت بإيداعه سجن خنيفرة في انتظار جلسة محاكمته بالمنسوب إليه، رفقة 3 أشخاص آخرين يتابعون في حالة سراح بعد تمتيعهم بضمانات مالية، ومتابعتهم بتهم مختلفة أمام غرفة الجنح التلبسية .

وتابعت النيابة العامة الطبيب لأجل “القتل غير العمدي نتيجة عدم الرعاية اللازمة التي تفرضها النظم والقوانين الجاري بها العمل في المنظومة الطبية، وقبول استئجاره من طرف مصحة خاصة بأزرو رغم صفته كطبيب بالقطاع العام، والقيام بأعمال طبية خارج القطاع الذي ينتمي إليه”.

وأصدر حاتم حراث، وكيل الملك بابتدائية خنيفرة المعروف بخصاله الطيبة وتفانيه في العمل يعتبر من الوكلاء المرموقين ، قراره بمتابعة الطبيب في حالة اعتقال، في الوقت الذي سرح فيه الباقي بكفالات تراوحت بين مليون سنتيم ومليوني سنتيم، إثنان منهم يتابعون لأجل المشاركة في التسبب في القتل غير العمدي نتيجة الإهمال.

ويتابع صاحب مصحة بأزرو بتهم عدم إبرام عقد تأمين عن المسؤولية الناتجة عن تنظيم وتسيير المصلحة واستئجار طبيب من القطاع العام عبر انتهاك استقلاليته المهنية، فيما يتابع ممرض متقاعد بمزاولة عمل طبي دون وجه حق وخارج حدود القانون المنظم للمهنة.

المتابعة شملت أيضا طبيبا آخرا في حالة سراح، في الوقت الذي ينتظر أن تنتصب عائلة الهالك طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين الأربعة الذي تسببوا بطريقة أو بأحرى في وفاة الهالك الأربعيني والأب ل3 أبناء يتحدر من بومية بميدلت قصد المستشفى للعلاج من غدة زادت انتفاخا.

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