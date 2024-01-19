هل سخر اوناحي من المنتخب المصري? الركراكي يحسم الجدل

هبة بريس - القسم الرياضي

كشف الناخب الوطني وليد الركراكي حقيقة سخرية عز الدين أوناحي من منتخب مصر في احتفاله الأخير أمام تنزانيا.

وفي هذا الصدد، قال الركراكي: “احتفال اللاعب لا علاقة له بمصر ويجب أن نوقف هذا الجدل، المصريون لديهم كرة جميلة ولاعبون كبار، وأقول للناس لا تُكبروا المسألة”.

وأضاف الركراكي قائلا: “عز الدين أوناحي أجرى مقابلة قبل كأس الأمم وتحدث فيها عن طريقة لعب مصر، وهو يحترم مصر والاحتفال لا علاقة له بها، بالنسبة لي أحترم المنتخب والشعب المصري وأتمنى لهم الفوز”.

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