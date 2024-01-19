الجديدة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعا
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
-الجديدة : 19 ملم
-آسفي : 09 ملم
-الدار البيضاء : 08 ملم
– الدار البيضاء – الميناء: 07 ملم
-الصويرة والمحمدية : 05 ملم
-العرائش : 04 ملم
-تيط مليل :03 ملم
-تطوان وطنجة :02 ملم
-طنجة الميناء : 01 ملم
– وأقل من ميليمتر سجلت بكل من سيدي سليمان والنواصر وسلا وسطات وبنسليمان والقنيطرة ومكناس.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
2 تعليقات
واين مقاييس باقي المملكة
الجديدة مقارنة مع من المدن للي كنب الخبر قتلو العجز