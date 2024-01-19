الجديدة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعا

2024-01-19 / 12:10
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

-الجديدة : 19 ملم

-آسفي : 09 ملم

-الدار البيضاء : 08 ملم

– الدار البيضاء – الميناء: 07 ملم

-الصويرة والمحمدية : 05 ملم

-العرائش : 04 ملم

-تيط مليل :03 ملم

-تطوان وطنجة :02 ملم

-طنجة الميناء : 01 ملم

– وأقل من ميليمتر سجلت بكل من سيدي سليمان والنواصر وسلا وسطات وبنسليمان والقنيطرة ومكناس.

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