جامعة نايف العربية تمنح جائزة التميز الأكاديمي والبحثي لأستاذ مغربي

هبة بريس

أقامت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الذراع العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، مؤخرا، بالرياض احتفالًا بمناسبة منح جوائز التميز الأكاديمي والبحثي السنوية في مجالات البحث العلمي، والتدريس، والتعلم الإلكتروني.

وشهد الحفل تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في هذه المجالات، ومن ضمنها مجال التدريس التي توج بها الأكاديمي المغربي الدكتور يونس نفيد، أستاذ مشارك بقسم القانون – كلية العدالة الجنائية ومستشار بوكالة البحث العلمي (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية).

وتأتي هذه الجوائز ضمن توجهات الخطط الإستراتيجية للجامعة، بما يسهم في تحقيق أهدافها في خدمة المنظومة الأمنية والعدلية العربية، إضافة إلى إيجاد بيئة إيجابية تنافسية بين كادرها التعليمي، من خلال أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال تعزيزًا للمكانة العلمية للجامعة، وتجويدًا لمخرجاتها.

وتعنى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب في المجالات الأمنية والميادين ذات الصلة ومقرها مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

وتم تسليم جائزة التميز الأكاديمي والبحثي للباحث يونس نفيد من قبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبد المجيد البنيان بحضور قيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، التي تضم ثلاثة أساتذة مغاربة.

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