أمين ناسور ينتزع جائزة النسخة 14 من مهرجان المسرح العربي ببغداد
استطاع العرض المغربي ( تكنزة قصة تودة ) حصد جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، بالدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي ببغداد.
وحرص وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني على تسليم الجائزة للوفد المغربي وللمخرج المتألق أمين ناسور .
وجدبر بالذكر أن 12 عرضا تنافسوا على تنافس على هذه الجائزة وهي: أكستازيا من المغرب، لمؤسسة أرض الشاون للثقافات تأليف وإخراج ياسين أحجام، وعرض ” الجلاد “من الإمارات لمسرح خورفكان للفنون، تأليف أحمد الماجد، إخراج إلهام محمد، وعرض “بيت أبو عبد الله ” من العراق، للفرقة الوطنية للتمثيل، تأليف وإخراج أنس عبد الصمد.
وعرض ” تكنزا قصة تودة ” من المغرب، لفرقة فوانيس المسرحية، تأليف طارق الربح وإسماعيل الوعرابي وأمين ناسور، إخراج أمين ناسور، وعرض ” ثورة ” من الجزائر، للمسرح الجهوي لسيدي بلعباس،للكاتب ياسين، إعداد هشام بوسهلة ويوسف ميلة، إخراج عبد القادر جريو.
وعرض “حلمت بيك البارح” من تونس، للمسرح الوطني التونسي تأليف لبنى مليكة، إخراج لبنى مليكة وابراهيم جمعة، وعرض” حياة سعيدة” من العراق، لنقابة الفنانين العراقيين – المركز العام، تأليف علي عبد النبي الزيدي، إخراج كاظم نصار، ومسرحية “زغنبوت” من الإمارات، لمسرح الشارقة الوطني، تأليف إسماعيل عبد الله، إخراج محمد العامري.
ويشار إلى أن لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة عشرة،ضمت قامات مسرحية عربية من مختلف الدول، ويرأسها الفنان السوري أيمن زيدان،كما يشارك في العضوية كل من: المسرحي الفلسطيني (حسام أبو عيشة)، المسرحي الأكاديمي المصري (د. سامح مهران)، الكاتب المسرحي الليبي (علي الفلاح)، والمسرحي الأكاديمي اللبناني (د. هشام زين الدين).تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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“أعماله بين مسرح و دراما و سينما مات حزيناً على حال الفن” لا يحتاج وحيد سيف أن ينطق بكلمة واحدة حتى يضحك الجمهور، مجرد ظهوره على المسرح، أو الشاشة كفيلا بتفجير الضحك من القلوب، حركات وحيد سيف تخطف الأنظار، همهماته غير المفهومة تقلب الطاولة وتنتتصر لموهبة وحيد سيف في عالم الكوميديا. قدم وحيد سيف أجمل أدواره في مسرحية شارع محمد علي، وله عدة إيفيهات يتذكرها الجميع حتى يومنا هذا، خاصة المشهد الذي جمعه بالفنان منتصر بالله، وهو يصف منتصر بالله بـ “مطرب الجنازات”، وآخر مع الراحل يوسف عيد، حينما أحرجه على المسرح بعدما صفق له عدد قليل من الجمهور قائلا: ” أنت قاطع تذاكر لقرايبك.. 4 سنين وماحدش صقفلك إشمعنا النهارده.. أنا صعبان عليا إنك بتمثل من 67 وماحدش يعرفك .. دا لو حمار كان اتشهر”. من أجمل أدوار الفنان الراحل وحيد سيف، هو الذي قدمه فى مسلسل “المال والبنون”، علي لوز، الذي يظن أهل الحارة أنه ضابط شرطة، واستطاع لوقت طويل أن يقنعهم بذلك، حتى ينكشف أمره ويتضح بعد ذلك أنه “ضابط إيقاع” أى “طبال”. في فيلم “4ـ2ـ4″، جسد الفنان وحيد سيف دور “جلال” والذي كان يحلم أن يكون مدير فني لأي فريق، ليقع في طريقه الفنان سمير غان وهو يبحث عن مدير فني أجنبي، ويقنعه وحيد سيف أنه من مركز زفتى، وبذلك فهو أجنبي، ويطلق عليه مستر “جالوليو”. دور لايستطيع أن يقدمه سوى الراحل وحيد سيف، تركيبة مختلفة في الشخصية كونها وحيد سيف، ووقتما تشاهد هذا الدور ستضحك حتى ولو كنت حزينا. شارك وحيد سيف في بطولة عشرات الأفلام خلال مسيرته الفنية ومنها المراة الحديدية والمتسول ورجب فوق صفيح ساخن واريد حلا ووكالة البلح وسواق الاتوبيس وغريب في بيتي. شارك وحيد سيف في بطولة عدد من المسلسلات منها المال والبنون وعائلة مجنونة جدا. ومن أشهر أفلامه أيضًا محامي خلع وعايز حقي وسيد العاطفي وعلي سبايسي. قدم مسرحية من الثمانينيات «مسرحيةأنت المطلوب» في مسرحية «انت المطلوب» يقوم رجل يدعى صفوت السيسي ويعمل ضابطا في المخابرات بملاحقة مطرب اعتاد على الغناء في الحدائق بين محبيه من الشباب، حيث تدور كلمات أغانيه حول الحرية والحب والسلام، مما يدفع رجل المخابرات لمحاولة إيقافه خوفا من تطور الأمر. الا أنه في كل مرة يستطيع الهرب من صفوت واعوانه. المسرحية بطولة: “وحيد سيف وعلي الحجار والمنتصر بالله وفؤاد خليل وسحر نوح ومحمد الصاوي وأحمد نبيل ورويدا عدنان وفاطمة الكاشف وخليل مرسي”. لقيت مسرحية وحيد سيف طالع فيها بيقطع الشجر وبيقبض على الناس اللي بتغني وتفرح ويطلع لهم من كل حتة… واسمه السيسي. مسرحية #انت المطلوب
مخبر اسمه #السيسي ( وحيد سيف) يعمل بجهاز المخابرات، يلاحق مطرب (علي الحجار) بيغني للشباب في الجناين عن البلد والحرية، مما يدفع السيسي وأعوانه لمطاردته خوفا من تأثيره على الشباب، لكن المطرب يستطيع الهرب منهم في النهاية.