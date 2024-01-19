مشروع كهربة الخط السككي الرابط بين فاس وأقاليم جهة الشرق يقترب من التحقق

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد عبد الجليل وزير النقل و التجهيز أن الدراسات انطلقت بخصوص كهربة الخط السككي الرابط بين فاس وأقاليم جهة الشرق.

و أوضح الوزير عبد الجليل بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية يقوم حاليا بتحيين الدراسات المرتبطة بكهربة الخط السككي الرابط بين فاس وأقاليم جهة الشرق.

و تتم عملية تحيين الدراسات وفق ذات المتحدث في إجابة له على أحد نواب الأمة بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، وعلى ضوء نتائجها ستتم برمجة هذا المشروع في المخططات المستقبلية.

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