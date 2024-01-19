وفرة العرض و تحسن المناخ يخفضان أسعار الخضر و الفواكه بأسواق الجملة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
شهدت أسعار بيع العديد من الخضر و الفواكه بأسواق الجملة انخفاضا ملحوظا في الأيام الأخيرة حيث نزلت لأدنى مستوياتها هذا العام.
و حسب عدد من المهنيين، فقد دفعت وفرة العرض إلى انخفاض الثمن، حيث باتت أسواق الجملة تستقبل أطنانا من الخضر و الفواكه تفوق الطلب المعتاد و هو ما ساهم في تراجع أسعار البيع.
كما أن تحسن الظروف المناخية أيضا وفق المهنيين عامل أساسي دفع باتجاه خفض أسعار البيع بالجملة، حيث تجاوزت بلادنا موجة البرد القارس و الصقيع التي كانت قبل أسبوعين و التي أثرت بشكل كبير على عدد من الخضر و الفواكه.
و كمثال عن ذلك، نزل سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم بسوق الجملة من 15 درهما إلى درهمين أو درهمين ونصف حسب الجودة، و قد يتواصل الانخفاض في الأيام المقبلة بسبب وفرة العرض الكبير.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
28 تعليقات
Merci bcp Mauritan esperon que l’Europe va faire le meme.
ربما الشعب المغربي لا يعرف ما يجري بالعالم فرض الجمركة من طرف موريطانيا هو السبب وإذا اضفنا الأتحاد الاوربي فإننا سنعيش رخاء لا مثيل له
اتمنى لمريتانيا الشقيقة ان تسير على هذا النحو
الشعب المغربي يشكر جمارك موريتانيا
Vous êtes véritablement aussi pourris que celui qui vous a poussé à écrire ces âneries. Vous êtes franchement pitoyables et n’avez aucun sens de professionnalisme.
الحرفي م كدب الجمعيات البيمهنية لتصدير الخضروات. لا هم لهم سوى الربح على حساب ٤٥ مليون مواطن
شكرا لموريتانيا التي ………………………………ليست كإخواننا.
نتمنى من الله العلي العظيم ان تجدوا اوروبا حدوة موريطانيا لان للاقطاعيين والحكومة الشفقة والرحمة فيهم . ياليتني هاهو البرد الطماطم موجودة اين هي خرجاتك التي كنت تبرر بها غلاء الطماطم راجع لبرودة الطقس .هاهي الطماطم تكدبك لسنا نحن وتقول لك هل قلتها قبل الحج ام بعده