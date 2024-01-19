وفرة العرض و تحسن المناخ يخفضان أسعار الخضر و الفواكه بأسواق الجملة

2024-01-19 / 12:23
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

شهدت أسعار بيع العديد من الخضر و الفواكه بأسواق الجملة انخفاضا ملحوظا في الأيام الأخيرة حيث نزلت لأدنى مستوياتها هذا العام.

و حسب عدد من المهنيين، فقد دفعت وفرة العرض إلى انخفاض الثمن، حيث باتت أسواق الجملة تستقبل أطنانا من الخضر و الفواكه تفوق الطلب المعتاد و هو ما ساهم في تراجع أسعار البيع.

كما أن تحسن الظروف المناخية أيضا وفق المهنيين عامل أساسي دفع باتجاه خفض أسعار البيع بالجملة، حيث تجاوزت بلادنا موجة البرد القارس و الصقيع التي كانت قبل أسبوعين و التي أثرت بشكل كبير على عدد من الخضر و الفواكه.

و كمثال عن ذلك، نزل سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم بسوق الجملة من 15 درهما إلى درهمين أو درهمين ونصف حسب الجودة، و قد يتواصل الانخفاض في الأيام المقبلة بسبب وفرة العرض الكبير.

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‫14 تعليقات

  2. الله يمسخكم نتمنى عند إلغاء رفع التعريفة الجمركية التي فرضتها موريتانيا ان يبقى الانتاج والمناخ جيدا كما قلتم

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  5. اتق الله وفرة العرض يرجع الفضل و لله الحمد الى دولة موريطانيا الشقيقة التي فرضت الضريبة على الخضر و الفواكه المغربية

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  9. شهدت أسعار بيع العديد من الخضر و الفواكه بأسواق الجملة انخفاضا ملحوظا في الأيام الأخيرة

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  13. انخفاض الأسعار ليس بسبب تحسن المناخ و إنما راجع إلى رفع التعرفة الجمركية من طرف موريتانيا

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  14. ههههههههههههههههه دولة ديال الكذابة وتجار المخدرات
    شكرا موريتانيا على رفع نسبة جمركة الخضر والفواكه .
    شكرا موريتانيا

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