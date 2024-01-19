وفرة العرض و تحسن المناخ يخفضان أسعار الخضر و الفواكه بأسواق الجملة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
شهدت أسعار بيع العديد من الخضر و الفواكه بأسواق الجملة انخفاضا ملحوظا في الأيام الأخيرة حيث نزلت لأدنى مستوياتها هذا العام.
و حسب عدد من المهنيين، فقد دفعت وفرة العرض إلى انخفاض الثمن، حيث باتت أسواق الجملة تستقبل أطنانا من الخضر و الفواكه تفوق الطلب المعتاد و هو ما ساهم في تراجع أسعار البيع.
كما أن تحسن الظروف المناخية أيضا وفق المهنيين عامل أساسي دفع باتجاه خفض أسعار البيع بالجملة، حيث تجاوزت بلادنا موجة البرد القارس و الصقيع التي كانت قبل أسبوعين و التي أثرت بشكل كبير على عدد من الخضر و الفواكه.
و كمثال عن ذلك، نزل سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم بسوق الجملة من 15 درهما إلى درهمين أو درهمين ونصف حسب الجودة، و قد يتواصل الانخفاض في الأيام المقبلة بسبب وفرة العرض الكبير.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
16 تعليقات
هل صاحب المقال بكامل قواه العقلية ههه
الله يمسخكم نتمنى عند إلغاء رفع التعريفة الجمركية التي فرضتها موريتانيا ان يبقى الانتاج والمناخ جيدا كما قلتم
ليي تحسن المناخ، بل الشقيقة موزيطانيا، انا لست ضد التصدير، ولكنني ضد فوضاه،
شكرا لموريتانيا الدولة التي انقذت الطبقة الهشة من جبروت اقطاعي هذا البلد
اتق الله وفرة العرض يرجع الفضل و لله الحمد الى دولة موريطانيا الشقيقة التي فرضت الضريبة على الخضر و الفواكه المغربية
وفرة العرض و تحسن المناخ يخفضان أسعار الخضر و الفواكه
Ahsen haja weq3at had simana
Tebarklah Tebarklah llahom yessir
شهدت أسعار بيع العديد من الخضر و الفواكه بأسواق الجملة انخفاضا ملحوظا في الأيام الأخيرة
باتت أسواق الجملة تستقبل أطنانا من الخضر و الفواكه تفوق الطلب المعتاد
merci beaucoup la Mauritanie grâce à vous les marocain vont bien acheté les fruits et légumes
هبة بريس هذة آخر مرة ساتصفح موقعكم.رفع القلم.
انخفاض الأسعار ليس بسبب تحسن المناخ و إنما راجع إلى رفع التعرفة الجمركية من طرف موريتانيا
ههههههههههههههههه دولة ديال الكذابة وتجار المخدرات
شكرا موريتانيا على رفع نسبة جمركة الخضر والفواكه .
شكرا موريتانيا
شكرا موريتانيا
المساكين اقدرو دبا امشيو للسوق
الفضل يرجع لموريطانيا جزاهم الله كل الخير