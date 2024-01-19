رسميا.. انطلاق الأشغال بمركب محمد الخامس و مرافق جديدة سترى النور بالملعب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انطلقت رسميا أشغال تحديث مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بعد أسابيع من إغلاقه وسط الترقب و الانتظار الذي دفع العديد للتساؤل عن أسباب التأخير في عملية الإصلاح رغم إغلاقه بمدة.

و تم خلال هذا الأسبوع الشروع في هدم عدد من المرافق التي كانت تحيط بالملعب قصد تحديثه و تجهيز مرافق جديدة تستجيب لدفاتر التحملات للكاف و الفيفا و كذا ليوفر كل ظروف الراحة للجماهير خاصة من حيث المداخل و المرافق التابعة له.

و حسب مسؤولي الملعب، فإن وتيرة الأشغال ستكون سريعة من أجل أن يكون المركب جاهزا قبل شهر مارس من سنة 2025، وذلك تماشيا مع مساطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” التي تفرض بأن تكون جميع الملاعب المحتضنة للبطولة القارية جاهزة ثلاث أشهر قبل انطلاق المسابقة.

هذا و كانت لجنة القيادة و التتبع لمركب محمد الخامس سبق و أكدت أن عملية إعادة تأهيل مركب محمد الخامس ستهم إلغاء الحلبة المطاطية، والرفع من الطاقة الاستيعابية بتشيبد مدرجات إضافية، وتأهيل منصة الصحافة و غرفة كبار الشخصيات، وغرفة التحكيم الخاصة بتقنية “الفار”.

كما ستشمل أشغال التحديث مرافق الملعب الداخلية كمستودهات اللاعبين و المسبح الأولمبي بالمركب، والقاعة المغطاة، إضافة إلى تأهيل ملعب للتداريب ملحق بالمركب، وموقف للسيارات.

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