اليونيسف: قطاع غزة أخطر مكان على الأطفال في العالم
هبة بريس - وكالات
وصف تيد شيبان نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قطاع غزة بأنه أخطر مكان في العالم للأطفال، وقال إن وضعه تحوّل من كارثي إلى شبه الانهيار.
وقال شيبان للجزيرة -عقب إنهاء زيارته غزة- إن أكثر من 220 ألف شخص في شمال القطاع لا يحصلون على المياه النظيفة، وبالكاد يتوفر لديهم أي طعام، وآلاف الأطفال يعانون من سوء التغذية والمرض.
وأضاف شيبان أن 70% من قتلى الحرب في غزة هم نساء وأطفال، معتبرا أنها نسبة غير مسبوقة.
ودعا إلى ضرورة وقف الحرب، مشيرا إلى أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا بسبب الوفيات الناجمة عن المرض أو الجوع.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
بسم الله الرحمن الرحيم:« لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم»..
اللهم استرنا بسترك الجميل و احفظ ألسنتنا وأعيننا عن العالمين..
ما يحصل الأن إبادة جماعية لسكان غزة أو أشد منها ..
اللهم انصر اخواننا الفلسطينين في غزة.اللهم سدد رميهم يارب العالمين..
اللهم نصرا عزيزا يارب العالمين..
اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان..
يارب انصر أهل فلسطين واشفي مرضاهم واطعمهم واسقيهم من ماء زمزم يارب العاملين..
اللهم نصرك الذي وعدت لأهل غزة وللمقاومة ولشعب فلسطين اللهم امين..
اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين اللهم أنت سندهم اللهم أنت حسبهم اللهم أنت وليهم ولا مولى لهم سواك اللهم خذ بأيديهم وانصرهم على عدوك وعدوهم…