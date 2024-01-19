اليونيسف: قطاع غزة أخطر مكان على الأطفال في العالم

هبة بريس - وكالات

وصف تيد شيبان نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قطاع غزة بأنه أخطر مكان في العالم للأطفال، وقال إن وضعه تحوّل من كارثي إلى شبه الانهيار.

وقال شيبان للجزيرة -عقب إنهاء زيارته غزة- إن أكثر من 220 ألف شخص في شمال القطاع لا يحصلون على المياه النظيفة، وبالكاد يتوفر لديهم أي طعام، وآلاف الأطفال يعانون من سوء التغذية والمرض.

وأضاف شيبان أن 70% من قتلى الحرب في غزة هم نساء وأطفال، معتبرا أنها نسبة غير مسبوقة.

ودعا إلى ضرورة وقف الحرب، مشيرا إلى أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا بسبب الوفيات الناجمة عن المرض أو الجوع.

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