طقس الجمعة.. زخات مطرية ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا خلال الصباح والليل فوق مرتفعات الأطلس.

ومن المرتقب أن تكون الأجواء ممطرة مصحوبة بزخات رعدية محليا قوية مع احتمال برد بمنطقة طنجة الريف واللوكوس، مع نزول أمطار أحيانا رعدية بالمتبقي من المناطق الشمالية والسايس والوسط والمناطق غرب الأطلسين الكبير والمتوسط والواجهة المتوسطية.

فيما ستكون السماء غائمة جزئيا مع نزول قطرات متفرقة بالأطلسين الكبير والمتوسط، فضلا عن نزول تساقطات ثلجية بقمم الأطلسين الكبير والمتوسط.

كما سيتم تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما إلى قوية بكل من الريف والسهول الشمالية والوسطى والأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 11 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 14 و 18 درجة بالواجهة المتوسطية، ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و 15 بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان شمال كاب بدوزة، وقليل الهيجان إلى هائج بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp