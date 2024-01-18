ممارسات تهز صورة أعضاء البرلمان وتفقدهم شرف تمثيل الأمة
قال رشيد لزرق رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث و تقييم السياسات العمومية، في أنه لا يختلف اثنان في كون صورة أعضاء البرلمان اهتزت مع بروز العديد من الفضائح و الممارسات المنافسة لشرف تمثيل الأمة، بفعل عدم التزام بعض أعضاء البرلمان بالمصلحة العامة ومصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية والالتزام بالشفافية فيما يخص القيام بمهامهم، و انخراط البرلماني في مكافحة الفساد .
لزرق أكد في تصريحه لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، على أن الخطوط العريضة التي ينبغي أن تتضمنها مدونة الاخلاقيات تقوم على التزام أعضاء البرلمان بالدفاع عن مصالح الشعب المغربي ككل، و الامتناع عن القيام بأي عمل فيه تضارب مصالح مع مهامه البرلمانية إلى جانب وضع آليات تتعلق بالحضور وعدم ارتهانه للدفاع عن مصالح فئة أو نفوذ، إلى جانب تعزيز المسؤولية النيابية والمساءلة الذاتية وضبط طريقة تعامل أعضاء البرلمان مع الحكومة وأعضاء الحكومة ومع السلطة القضائية والمجتمع المدني و مع وسائل الإعلام.
واسترسل لزرق مؤكداً أن مدونة السلوك تتعلق بتعزيز ثقة المواطن في مجلس نواب الشعب وتعزيز قيم التسامح والتوافق والامتناع عن التحريض وإثارة الفتن، إلى جانب وضع باب حول التزامات النائب في علاقته بزملائه والامتناع عن أي عمل أو فعل يمثل إهانة لهم أو إعتداء على حرمتهم أو سمعتهم.
وأوضح الدكتور لزرق على أن مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية تسعى لتخليق العمل البرلماني، وضمان نجاعة العمل التشريعي، بغاية القطع مع صورة أعضاء البرلمان التي جعلت المواطن ينفر من تتبع هذه الممارسة، حيث وبموجب الرسالة الملكية، فكل أعضاء البرلمان مدعوون لتحمل مسؤولياتهم كاملة في إعطاء الصورة الأفضل لهم وللبرلمان ولإظهار أعلى درجات الاخلاق والقيم، التي تتوافق مع دورهم المهم من اجل المصلحة الوطنية.
واسترسل لزرق تصريحه للجريدة بالقول :”صحيح أن هناك العديد من الواجبات الأخلاقية يتضمنها القانون الداخلي تتعلق بالعمل البرلماني، لكن ينقصها عامل الالزامية و التدقيق فيما يتعلق بأعضاء البرلمان فيما بينهم و علاقتهم بالمجتمع المدني، من جهة و الحال أن القانون الداخلي محتاج لتوضيح هذه الواجبات الأخلاقية، فالبرلماني يمثل الأمة كاملة و لا يمثل فقط دائرته الانتخابية أو حزبه أو الفئة التي ينتمي إليها.
وحتم مؤكدا على ضرورة التدقيق الذي من شأنه القطع مع بعض الممارسات المخالفة لتمثيل الامة و دفع شبهة تضارب المصالح و شبهات الفساد و القيام بدور الدبلوماسية البرلمانية في إطار الالتزام بالدفاع عن مصالح الدولة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
19 تعليقات
ما هي علاقة الموضوع بالصورة؟
الصورة في كان ساحل العاج، و الموضوع في البرلمان المغربي!!
الدولة ملزمة بتكوين جيد لمنتسبي الأحزاب و الجمعيات و تحميل الأحزاب تبعات سلوك منتسبيه
كيف لمنتخب برلماني لا يتم التدقيق في كفاءتهم و حسن خلقهم و مهمة برلماني مهمة جد خطيرة لأنها مؤسسة البرلمان هي المسؤولية السياسات المطبقة في البلاد و هي سر تقدم أو تخلف البلاد
بينما حين يتعلق الأمر بكرة القدم يتم التنقيب على اللاعبين المميزين في العالم بأكمله و تم تأسيس أكاديمية محمد السادس لتكوين و إنتاج أجود اللاعبين و الرياضة تبقى رياضة عند الانتصار يفرح الشعب لمدة قصيرة
لكن ان تم تكوين نخبرة من البرلمانيين عند الانتصارات السياسية و الاقتصادية و القانونية سيفرح الشعب لمدة طويلة طويلة يمكن أن تقدر هذه المدة بمأئات السنين
كيف يمكن للبلد يعتم على برلمانيين اميين و على أحزاب تفتقد الديموقراطية الداخلية
و ا زالت البلاد تفرخ عدد من المسؤولين الفاسدين و السياسيين الاميين ، الانتهازيين و الفاسدين
اغلبية البرلَمانيين لايفقهون شيء لا في سياسة ولاحتى كلام في البرلمان ورأينا كثير من البرلَمانيين مباشرة على تلفاز
رحم الله الملك الراحل الحسن الثاني حين توجه الى البرلمانيين بخطاب مثير سنة 1996 م ان لم تحني الذاكرة حيث قال ان وجوها بعينها عششت تحت قبة البرلمان لسنوات في اشارة الى ضرورة مغادرتها المشهد السياسي و بالفعل ظهرت سحنة الترهل على كثير من البرلمانيين الذين ابعدوا رغما عن انوفهم من ساحة البرلمان
من الصعب جداً تغيير العقليات
والله ولي التوفيق
ممارسات تهز صورة أعضاء البرلمان وتفقدهم شرف تمثيل الأمة
صورة أعضاء البرلمان اهتزت مع بروز العديد من الفضائح و الممارسات المنافسة لشرف تمثيل الأمة
عدم التزام بعض أعضاء البرلمان بالمصلحة العامة ومصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية
يجب التزام أعضاء البرلمان بالدفاع عن مصالح الشعب المغربي ككل
ماذا تنتظرون من برلمانيين يشترون الأصوات ب 200درهم والسلطات ترى ذلك لا تحرك ساكنا.
وماذا تنتظر من شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب وتسمحون له بدخول البرلمان لتقرير مصيرشعب ودراسة مبزانية الدولة؟؟؟؟؟هههههه هذه الكارثة أظن أنها بقيت في المغرب لوحده؟؟ ؟؟؟أو تجد شخص يشتري شهادة مستوى البكالوريا من أجل الترشح للبرلمان وهو لا يعرف كتابة اسمه.
الدول التي تحترم نفسها وتريد فعلا خدمة بلدها يجب على البرلماني ان يكون مستواه على الأقل bac +2؟؟؟؟؟
ولكن للاسف أنتم لا يهمكم خدمة الوطن
من يراقب من ….من يحاسب من
هناك العديد منهم همهم جمع المال وليس مصلحة المواطن ..
الانضباط والحضور اولى الأشياء التي يجب أن يلتزم بها البرلماني ممثل الأمة..
مصلحة الوطن والمواطن هي كل شيء ..
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
فعلا عنون في محله : ممارسات تهز صورة أعضاء البرلمان وتفقدهم شرف تمثيل الأمة…
للأسف الشديد، ما نسمعه وما نشاهده من فضائح أخلاقية واختلاسات ونهب واستغلال السلطة…، ليس البرلمانيون فحسب، بل جل المنتخبون وسياسيون وأحزاب ومدراء…
كان للشعب المغربي أمل كبير في الانتخابات الأخيرة في تحسن أوضاعه المعيشية، لكن للأسف خاب ضنه كل مرة، كما يقول المثل المغربي : ” تبدل صاحبك ما كرف..”، لنا الله يا بلدي. باختصار صدق من قال : “حاميها حرميها”.
على الدولة ان تقوم بتطهير عرقي لهده الفيروسات التي تغلغلت داخل البرلمان بصفة خاصة و الإدارة المغربية بصفة عامة الانه من العار ان نجد من يدعي الدفاع عن المواطن هو نفسه من يدمره
احدى ركائز الحكم في بلادنا هو. الفسااد…فدون فساد سينهار. النظام كله.البرلماني يكتسب هذه الصفة بارادة. المخزن لا بارادة الشعب اذن هو يمثل المخزن وخزيه كذالك مل هو الا رواق من اروقة المخزن او حناح من اجنحته..واقع مفتتضخ منذ الاستقلال المزعوم
اذا كنت فعلا تريد تمثيل الأمة فيجب عليك أن لا تنام حتى تتأكد ان الأمة بخير. الأمة يمثلها الذي خلقها مند الإستقلال والفساد ينخر كل شيء وبالقانون .هنيأ لكم تمثلون على الأمة ولا تمثلون الأمة.
رؤيسة الوزراء استقالت في ألمانيا لأنها اخدت من الخزينة خمسةمءة أورو في إسبانيا.
الأخلاقيات و السلوكات الحميدة ، التي تستوجب توفرها في البرلماني ، ضعيفة جدا و تكاد تكون منعدمة ، و الدليل هو الإدانة أو المتابعة ل 27 عضوا ، دون اكتراث من المجلسين .
أهكذا تمثل الأمة ؟؟؟