مهاجر مغربي يجهز على مواطنه بايطاليا
اهتزت منطقة روتزانو بمدينة ميلانُـو “حي فيا بافيزي” شمال إيطاليا قبل قليل من زوال اليوم الخميس، على وقع جريمة قتل وصفت بالشنيعة.
وأوضحت مصادرنا، أن سوء فهم وقع بين مهاجرين مغربيان تطور الى تبادل الضرب قبل أن يقدم أحدهما على توجيه طعنة غادرة لغريمه أردته جثة هامدة وسط بركة من الدماء.
ووفق المصدر ذاته تمكنت مجموعة من أبناء المنطقة من محاصرة الجاني قبل أن يتم توقيفه من طرف عناصر الأمن الإيطالي، وممثل عن السلطات المحلية، حيث عملوا على معاينة الجثة، ونقلها عبر سيارة إسعاف نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي بميلانُـو، قصد التشريح الطبّي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها فقد فتحت عناصر الشرطة القضائية بميلانُـو بحثا في الموضوع، وجرى وضع الجاني رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه إلى العدالة، تنفيذا لتعليمات المدعي العام للجمهورية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
متل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعمل إجرامي يجب على القضاء الحكم عليهم بالإعدام
إن لله وآن اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناته
يجب على السلطات الإيطالية فتح تحقيق بشأن هذه الواقعة المؤلمة للوصول إلى الحقيقة ..
اللهم صبر أهله وذويه الصبر والسلوان ان لله وان اليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ آلعظيم
كل نفس ذائقة آلموت ولكن ليس بهذه الطريقة البشعة حسبنا الله ونعم آلوكيل ..
لو كنت قاضياً لحكمت عليه بالإعدام بدون رحمة ولا شفقة هذا هو الحكم المستحق