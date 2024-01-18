مهاجر مغربي يجهز على مواطنه بايطاليا

هبة بريس _ ع الباز

اهتزت منطقة روتزانو بمدينة ميلانُـو “حي فيا بافيزي” شمال إيطاليا قبل قليل من زوال اليوم الخميس، على وقع جريمة قتل وصفت بالشنيعة.

وأوضحت مصادرنا، أن سوء فهم وقع بين مهاجرين مغربيان تطور الى تبادل الضرب قبل أن يقدم أحدهما على توجيه طعنة غادرة لغريمه أردته جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

ووفق المصدر ذاته تمكنت مجموعة من أبناء المنطقة من محاصرة الجاني قبل أن يتم توقيفه من طرف عناصر الأمن الإيطالي، وممثل عن السلطات المحلية، حيث عملوا على معاينة الجثة، ونقلها عبر سيارة إسعاف نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي بميلانُـو، قصد التشريح الطبّي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

واستنادا إلى المصادر ذاتها فقد فتحت عناصر الشرطة القضائية بميلانُـو بحثا في الموضوع، وجرى وضع الجاني رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه إلى العدالة، تنفيذا لتعليمات المدعي العام للجمهورية.

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