مهاجر مغربي يجهز على مواطنه بايطاليا

2024-01-18 / 21:14
6
هبة بريس _ ع الباز

اهتزت منطقة روتزانو بمدينة ميلانُـو “حي فيا بافيزي” شمال إيطاليا قبل قليل من زوال اليوم الخميس، على وقع جريمة قتل وصفت بالشنيعة.

وأوضحت مصادرنا، أن سوء فهم وقع بين مهاجرين مغربيان تطور الى تبادل الضرب قبل أن يقدم أحدهما على توجيه طعنة غادرة لغريمه أردته جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

ووفق المصدر ذاته تمكنت مجموعة من أبناء المنطقة من محاصرة الجاني قبل أن يتم توقيفه من طرف عناصر الأمن الإيطالي، وممثل عن السلطات المحلية، حيث عملوا على معاينة الجثة، ونقلها عبر سيارة إسعاف نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي بميلانُـو، قصد التشريح الطبّي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

واستنادا إلى المصادر ذاتها فقد فتحت عناصر الشرطة القضائية بميلانُـو بحثا في الموضوع، وجرى وضع الجاني رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه إلى العدالة، تنفيذا لتعليمات المدعي العام للجمهورية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أزيد من 323 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي الإسباني

أزيد من 323 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي…

2024-01-18 / 13:46
Photo of بايتاس: وزارة الخارجية عملت على صون الهوية المغربية لمغاربة الخارج

بايتاس: وزارة الخارجية عملت على صون الهوية المغربية لمغاربة…

2024-01-16 / 21:06
Photo of مغاربة عالقون في سبتة المحتلة دون جوازات سفر

مغاربة عالقون في سبتة المحتلة دون جوازات سفر

2024-01-10 / 12:34
Photo of سخط يعم مغاربة أمريكا وكندا.. والسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران

سخط يعم مغاربة أمريكا وكندا.. والسبب ارتفاع أسعار تذاكر…

2024-01-10 / 11:13
Photo of معاناة مغاربة إيطاليا مع مشكل استبدال رخص السياقة تصل للبرلمان

معاناة مغاربة إيطاليا مع مشكل استبدال رخص السياقة تصل…

2024-01-05 / 23:09
Photo of سبتة ..انتشال جثة شاب مجهول الهوية بشاطئ المدينة المحتلة

سبتة ..انتشال جثة شاب مجهول الهوية بشاطئ المدينة المحتلة

2024-01-05 / 11:56
Photo of رسميا : وزارة الصناعة تتراجع عن منع ادخال مغاربة العالم للأجهزة المنزلية المستعملة

رسميا : وزارة الصناعة تتراجع عن منع ادخال مغاربة…

2024-01-02 / 20:40
Photo of مغاربة إيطاليا… رافقهم التميّز خلال العام 2023

مغاربة إيطاليا… رافقهم التميّز خلال العام 2023

2023-12-31 / 09:17
Photo of مستغلا فترة الزيارات العائلية.. مغربي يفر من السجن بإسبانيا

مستغلا فترة الزيارات العائلية.. مغربي يفر من السجن بإسبانيا

2023-12-27 / 12:31
Photo of الشرطة الإسبانية تحرر رهينة مغربي الجنسية اختطفته عصابة

الشرطة الإسبانية تحرر رهينة مغربي الجنسية اختطفته عصابة

2023-12-26 / 19:08

‫6 تعليقات

  3. يجب على السلطات الإيطالية فتح تحقيق بشأن هذه الواقعة المؤلمة للوصول إلى الحقيقة ..

    رد

  4. اللهم صبر أهله وذويه الصبر والسلوان ان لله وان اليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ آلعظيم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق