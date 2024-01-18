استعدادات على قدم وساق.. سلا الجديدة تتزين لاستقبال الملك

2024-01-18 / 20:49
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هبة بريس _ الرباط

تشهد مختلف شوارع وطرقات مدينة سلا الجديدة، منذ صباح يومه الخميس، حركية نشيطة واستنفارا ملحوظا لعناصر السلطات المحلية والأمنية.

وتعرف شوارع وطرقات المدينة عمليات تشجير وغرس للنباتات، بالإضافة الى تبييض واجهات عدد من العمارات والمنازل، وكذا إصلاح بعض المقاطع الطرقية المهترئة.

وحسب مصدر خاص، فيرتقب أن تشهد المدينة زيارة ملكية يوم غد الجمعة

وأضاف ذات المصدر، أن جلالته سيؤدي صلاة الجمعة بالمدينة، كما سيقوم بإعطاء انطلاقة مشاريع ضواحي المدينة.

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