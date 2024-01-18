بايتاس: الحكومة قامت بتنزيل عدد من الإصلاحات والمستقبل سينصفها

هبة بريس _الرباط

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن “حكومة أخنوش سينصفها المستقبل”، لأنها قامت بتنزيل عدد من الإصلاحات الكبرى، التي ستعطي ثمارها في السنوات القادمة.

واعتبر بايتاس في برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية، أمس الأربعاء، أن الحكومة أبلت بلاء حسنا في تنزيل مختلف الأوراش قبل شهور قليلة من حلول نصف ولايتها، رغم الانتقادات التي تتعرض لها.

وعدّد بايتاس إنجازات الحكومة، قائلا إنها أصلحت ميثاق الاستثمار الذي سيعطي إمكانيات كبيرة على مستوى التشغيل، مشيرا إلى أنها تمكنت كذلك من “إنجاز الطريق السيار المائي، واستقدمت الماء من حوض سبو في ظرف 10 أشهر وبكفاءات مغربية إلى الدار البيضاء، تجنبا لحدوث انقطاع في تزويد هذه المادة الحيوية على العاصمة الاقتصادية”.

وذكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إنجازات الحكومة، بأن حكومة أخنوش هي التي قامت بتنزيل الحماية الاجتماعية، وتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتنفيذ الإصلاحات في قطاع الصحة، والسياحة، وفي إصلاح الإدارة واللاتمركز وغيرها.

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