كيف علقت الصحافة الإسبانية على أداء المغرب في مستهل الكان؟

هبة بريس _ رياضة

كتبت وسائل إعلام رياضية إسبانية، اليوم الخميس 18 يناير، أن المنتخب المغربي، المتأهل لنصف نهائي مونديال قطر الماضي، قدم “أفضل أداء” برسم اليوم الأول من منافسات المجموعة الثانية للنسخة الـ 34 من نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار.

هكذا، أشارت صحيفة “ماركا” اليومية إلى أن “التوقعات كانت كبيرة لرؤية المنتخب المفاجأة لمونديال قطر في هذه البطولة الإفريقية، والذي لم يخيب الآمال”، مضيفة أن أسود الأطلس أكدوا ترشيحهم منذ المباراة الأولى بفوزهم على تنزانيا (3-0).

وكتبت الصحيفة المتخصصة أن “المغرب بذل قصارى جهده أمام فريق تنزاني كان يتخلف بعدة درجات عن المرشحين الكبار، بما في ذلك المغرب”، موضحة أن الفوز الكاسح الذي حققه أشبال وليد الركراكي “كان الأهم في الجولة الأولى”.

من جانبها، كتبت صحيفة “آس” المدريدية، أن المغرب “بصم على بداية جيدة في كأس الأمم الإفريقية 2023″، مشيرة إلى أن “أسود الأطلس هم في الواقع المرشحون الأوفر حظا الذين قدموا أفضل أداء”.

وأكدت أن “تفوق المغرب بلا منازع” على تنزانيا، “لم يختبر حتى حارس المرمى ياسين بونو”.

وأوضحت “آس” أن الفريق الذي يدربه وليد الركراكي، لاعب “راسينغ سانتاندير” السابق، يتمتع بالمؤهلات اللازمة لتحقيق مشوار جيد خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بفضل التوازن بين اللاعبين ذوي الخبرة مثل حكيمي، سايس، زياش وأمرابط وأصغرهم مثل الزلزولي، بلال الخنوس وأمين عدلي آخر ممرر كرة خلال مباراة تنزانيا.

ودشن المنتخب الوطني المغربي مشواره في نهائيات كأس إفريقيا للأمم (كوت ديفوار 2023)، بفوز مستحق على نظيره التنزاني (3-0)، خلال اللقاء الذي جمع بينهما، مساء أمس الأربعاء، على أرضية ملعب لوران بوكو بسان بيدرو، برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة.

وعقب هذه الجولة الافتتاحية، يتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، متبوعا بمنتخبي الكونغو الديمقراطية وزامبيا (نقطة واحدة لكل منهما)، ثم منتخب تنزانيا (صفر نقطة

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