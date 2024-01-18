طنجة..العثور على جثة سبعينية في طور التعفن بمنزلها
هبة بريس - مكتب طنجة
عثر أمس الأربعاء على جثة سيدة في عقدها السابع وهي في طور متقدم من التعفن داخل منزلها بحي مبروكة بمدينة طنجة.
وقالت مصادر الموقع أن اكتشاف الجثة، جاء عقب تلقي المصالح الأمنية بالمدينة بلاغا من سكان الحي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل منزل الهالكة بعد غيابها عن الأنظار لمدة طويلة .
المصالح الأمنية وبعد اخطارها للنيابة العامة اقتحمت المنزل ليتم العثور على جثة الهالكة ملقاة بداخلها، وهي في بداية التحلل نتيجة انقضاء مدة طويلة على وفاتها.
وقد أجرت مصالح الشرطة العلمية مسحا شاملا لمكان الحادث وجمعت كل المعلومات المتعلقة بالضحية والأدلة التي قد تفيد التحقيق، وذلك قبل أن تأمر النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستودع الأموات.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
Ya rebbi salama ya rebbi salama
العثور على جثة سبعينية في طور التعفن بمنزلها شنو هاذشي لي ولينا نشوفو
يارب نسالك حسن الخاتمة لنا ولي جميع الموسلمين اللهم ارحمها واجعل متواها الجنة يارب
انشاالله لن تدهب روح الدحية عبثا ان كان هناك من وراء موتها وان لله وان اليه راجعون
لاالاه الاالله ولاحول ولاقوة الابالله ومهما كانت ضروف موتها تسالنا الرحمة والصبر لي اهلها عنها رحمها الله باوسع رحماته وادخلها الى جناته
الله اعلم بي قدرها وموتها والسبب في نهاية حياتها ان كان من الله عز وجل هدا قدرها وان كان فعل فاعل فالقضاء سيجري تحقيقاته وبعون الله تدهر الحقيقة