جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر مبنى جامعة “الإسراء”
فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي المبنى الرئيسي لجامعة “الإسراء” جنوب مدينة غزة، بعد نحو 70 يوما من اقتحامه، حيث قالت الجامعة إن الجنود حولوا مقرها لـ”ثكنة عسكرية ومركز لقنص المواطنين ومعتقل مؤقت للتحقيق”
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وبدأت شبكات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية والفلسطينية، بتداول مقطع فيديو نشره الجيش لتفجير هذا المبنى مساء الأربعاء.
وفي المقطع المتداول تصاعدت أعمدة ضخمة من الدخان الأسود الكثيف من المبنى عقب تفجيره.
بدورها، استنكرت إدارة جامعة “الإسراء” (خاصة) في بيان أصدرته الخميس، “نسف مبنى الدراسات العليا وكليات البكالوريوس الرئيسي جنوب مدينة غزة”.
وقالت في بيانها: “هذا الاستهداف يأتي بعد نحو سبعين يوما من احتلال الجيش الصهيوني للمبنى واستخدامه قاعدة عسكرية لآليّاته ومركزا لقنص المواطنين المدنيين العزّل في مناطق شارع الرشيد والمغراقة والزهراء، ومعتقلاً مؤقتا للتحقيق مع المواطنينتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات
نتمنى الهدن من الله
نسأل الله السلام و الرحمة