سطات.. اعتقال طبيبة لهذا السبب والقضاء يباشر التحقيق تفصيليا

هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن طبيبة متمرنة بمستشفى الحسن الثاني بسطات، أحيلت اليوم الخميس في حالة اعتقال رفقة شخصين آخرين على أنظار قاضي التحقيق لاستكمال التحقيق معها تفصيليا للاشتباه في تسليمها شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة، حيث تم تأجيل القضية إلى 24 من يناير الجاري.

مصادر هبة بريس، أكدت أن المشتبه فيها، كانت قد سلمت شهادة طبيبة بقسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات لشخصين في وقت سابق، قيل أنها تفوق مدة العجز بهما 23 يوما.

هذا وبعد تفجر القضية، دخلت الشرطة القضائية بولاية أمن سطات على الخط، حيث استمعت للمشتبه فيها وبعد تقديمها على أنظار العدالة تم اعتقالها وايداعها سجن عين علي مومن للتحقيق معها تمهيديا وتفصيليا رفقة باقي الموقفين الاثنين.

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