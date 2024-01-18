“لارام” تخدل الجماهير المغربية

2024-01-18 / 17:50
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الرباط: هبة بريس

في الوقت الذي تستعد فيه الجماهير المغربية للذهاب إلى دولة الكوت ديفوار من أجل مساندة أسود الأطلس، ومشاركتهم فرحة الانتصار،مترقبة مبادرة من الخطوط الملكية المغربية لتسهيل هذه العملية عبر أثمنة تلائم “جيوبهم” ،تفضل الشركة المغربية استخدام سياسة الأذن الصماء.

مناسبة الحديث، مطالبة آلاف النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي شركة “لارام” لإعادة النظر في أثمنتها الخيالية التي أضحت أكبر عائق يواجه الجماهير المغربية، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي يحتاج تلاحم كبير بين كل المغاربة بدون استثناء.

بدورهم العديد المشاهير بمواقع التواصل الاجتماعي وجهوا رسالة مباشرة للخطوط الملكية المغربية يتسائلون حول إمكانيتها تقديم أسعار تفضيلية تحفز المغاربة و كذا تسمح لهم بالسفر إلى الكوت ديفوار، ولعل أبرزهم الإعلامية شهرزاد عكرود التي كتبت عبر حسابها بموقع انستقرام:حبيبتي،لارام ألن تقدمي لنا أسعارا تفضيلية، للذهاب لتشجيع أسودنا”.

وجديربالذكر أن المنتخب الوطني، حقق فوزا ثمينا أمام تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، بملعب لورنت بوكو بمدينة سان بيدرو الإيفوارية، لحساب الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا.

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‫6 تعليقات

  4. نريد التعاون في هذا الظرف الاستثنائي الذي يحتاج تلاحم كبير بين كل المغاربة بدون استثناء

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  5. تنزانيا فريق ضعيف جدا افضل حاجة لم تذهبو الي الكوت ديفوار أضعف فريق هي تنزانيا خاص نفوزَو عليها بي 10 أهداف

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  6. لا رام هي العائق الأكبر امام تدفق السياح الاجانب على المغرب..خدمات متردية واثمان غير مناسبة …أليس من حق المغاربة أن يستفيدوا من خدمات باقي الخطوط الجوية عوض ان تبقى الاجواء المغربية محتكرة من طرف لارام كاننا نعيش في زمن الاستعمار وليس زمن الحرية في العرض و الطلب…لارام هذه بقرة حبوب يستفيد منها من لا يقدم حسابات حقيقية الى الدولة .

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