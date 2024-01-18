عامل مكناس يعقد إجتماعا تحضيريا لتنظيم الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للفلاحة

ع محياوي _ هبة بريس

في إطار الاستعدادات للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب في دورته السادسة عشر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وحسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، ترأس يومه الخميس 18 يناير 2024، السيد عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس، اجتماعا تحضيريا حول تنظيم هذا الملتقى، وقدم السيد كمال هيدان المدير الجهوي للفلاحة لجهة فاس-مكناس مندوب المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب بالنيابة، خلال هذا الاجتماع وحسب ذات البلاغ ، الذي حضره السلطات الأمنية والمحلية ورئيس مجلس عمالة مكناس ورؤساء الجماعات المعنية ومختلف المصالح التقنية التابعة لها وكذا ممثلي مختلف المصالح الإدارية الخارجية المعنية، عرضا مفصلا ذكر من خلاله ببعض المعطيات والمؤشرات الخاصة بنتائج الدورة السابقة للمعرض، مستعرضا في نفس الوقت الترتيبات والمستجدات الخاصة بتنظيم هذه الدورة بمدينة مكناس اعتبارا لما تزخر به هذه المنطقة من مؤهلات و موارد فلاحية هامة.

وقد أكد السيد العامل، خلال كلمته على الأهمية الكبرى لهذا الملتقى نظرا لاعتباره مكسبا من جميع النواحي لعمالة مكناس ولبلادنا بشكل عام، ونافذة لتبادل الخبرات والتجارب في المجال الفلاحي ولعرض المنتجات، كما أهاب بجميع الحضور للانخراط التام كل في مجال اختصاصه بغية إنجاح هذه التظاهرة، وتقديم الدعم واتخاذ كافة الإجراءات من أجل تهيئ مدينة مكناس للاستقبال هذا الحدث الهام في أحسن الظروف، وذلك في إطار اللجان الخاصة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، وهي كالآتي: لجنة المساحات الخضراء، لجنة الطرقات والتشوير، لجنة الإنارة العمومية، لجنة النظافة، لجنة التزيين، لجنة الوقاية الصحية ولجنة التنشيط.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الدورة التي ستستضيف دولة إسبانيا كضيف شرف ستنظم من الفترة الممتدة من 22 إلى 28 أبريل 2024، تحت شعار “المناخ والفلاحة : من أجل نظم إنتاج مستدامة وقارة “.

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