الحوز: وفاة تلميذ وإصابة آخرين بتسمم بسبب ساندويش “الطون والحرور”

ع اللطيف بركة - هبة بريس

لقي تلميذ ” 14سنة ” حتفه زوال اليوم الخميس 18 يناير الجاري ، فيما أصيبا اثنان آخران بمغص نتيجة تناولهما وجبة ساندويش ” طون والحرور” بالقرب من احدى المؤسسات التعليمية بالجماعة الترابية تمصلوحت اقليم الحوز.

وقالت مصادر ” هبة بريس ” ان مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت قد شرعت في التحقيق في النازلة ، بعد توقيف سيدة كانت بالقرب من المؤسسة التعليمية تبيع ” الساندويتشات ” للتلاميذ ، وقد جرى الاستماع لها في محضر بتعليمات من النيابة العامة ، كما تم إرسال عينات من بقايا الأكل لإجراء التحاليل المخبرية ، مع انتظار صدور تقرير الطب الشرعي بعد عملية تشريح لجثة التلميذ المتوفي .

وذكرت مصادرنا أن عناصر الدرك شرعت عشية اليوم كذلك في الاستماع إلى تلميذ آخر كان رفيقا للهالك، كما استمعت إلى الطاقم الاداري باعدادية ابن الجوزي لمعرفة ملابسات وكشف وظروف الوفاة.

وأشارت مصادرنا أن تلميذين آخرين أحسا بمغص خفيف على مستوى البطن، وهو ما زاد من تغليب رواية تعرض الهالك لتسمم غذائي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات إلى جانب فحص المأكولات التي تبيعها الموقوفة .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp