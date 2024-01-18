الحوز: وفاة تلميذ وإصابة آخرين بتسمم بسبب ساندويش “الطون والحرور”

2024-01-18 / 16:39
0
ع اللطيف بركة - هبة بريس

لقي تلميذ ” 14سنة ” حتفه زوال اليوم الخميس 18 يناير الجاري ، فيما أصيبا اثنان آخران بمغص نتيجة تناولهما وجبة ساندويش ” طون والحرور” بالقرب من احدى المؤسسات التعليمية بالجماعة الترابية تمصلوحت اقليم الحوز.

وقالت مصادر ” هبة بريس ” ان مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت قد شرعت في التحقيق في النازلة ، بعد توقيف سيدة كانت بالقرب من المؤسسة التعليمية تبيع ” الساندويتشات ” للتلاميذ ، وقد جرى الاستماع لها في محضر بتعليمات من النيابة العامة ، كما تم إرسال عينات من بقايا الأكل لإجراء التحاليل المخبرية ، مع انتظار صدور تقرير الطب الشرعي بعد عملية تشريح لجثة التلميذ المتوفي .

وذكرت مصادرنا أن عناصر الدرك شرعت عشية اليوم كذلك في الاستماع إلى تلميذ آخر كان رفيقا للهالك، كما استمعت إلى الطاقم الاداري باعدادية ابن الجوزي لمعرفة ملابسات وكشف وظروف الوفاة.

وأشارت مصادرنا أن تلميذين آخرين أحسا بمغص خفيف على مستوى البطن، وهو ما زاد من تغليب رواية تعرض الهالك لتسمم غذائي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات إلى جانب فحص المأكولات التي تبيعها الموقوفة .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of عامل مكناس يعقد إجتماعا تحضيريا لتنظيم الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للفلاحة

عامل مكناس يعقد إجتماعا تحضيريا لتنظيم الدورة الـ 16…

2024-01-18 / 16:53
Photo of وجدة.. السلطات الجزائرية تفرج عن مغاربة اعتقلوا في معبر “جوج بغال”

وجدة.. السلطات الجزائرية تفرج عن مغاربة اعتقلوا في معبر…

2024-01-18 / 16:18
Photo of التعليم بسطات… سباق مع الزمن لإعداد الخطط لتدبير ماتبقى من السنة

التعليم بسطات… سباق مع الزمن لإعداد الخطط لتدبير ماتبقى…

2024-01-18 / 16:10
Photo of العطلة المدرسية.. “الأوطوروت” تدعو السائقين إلى توخي الحيطة والحذر

العطلة المدرسية.. “الأوطوروت” تدعو السائقين إلى توخي الحيطة والحذر

2024-01-18 / 15:42
Photo of السكوري: قطاع التكنولوجيا يفتح آفاقا واعدة في سوق الشغل

السكوري: قطاع التكنولوجيا يفتح آفاقا واعدة في سوق الشغل

2024-01-18 / 14:27
Photo of أمن مطار البيضاء يوقف مواطنا دنماركيا مبحوث عنه دوليا

أمن مطار البيضاء يوقف مواطنا دنماركيا مبحوث عنه دوليا

2024-01-18 / 13:28
Photo of بنموسى ينوه بانخراط الجماعات الترابية في الارتقاء بالمدرسة العمومية

بنموسى ينوه بانخراط الجماعات الترابية في الارتقاء بالمدرسة العمومية

2024-01-18 / 13:12
Photo of بسبب “النشرة الإنذارية”.. وزارة التجهيز تحذر السائقين

بسبب “النشرة الإنذارية”.. وزارة التجهيز تحذر السائقين

2024-01-18 / 13:01
Photo of نشرة إنذارية: زخات مطرية ورياح قوية مرتقبة يوم غد الجمعة

نشرة إنذارية: زخات مطرية ورياح قوية مرتقبة يوم غد…

2024-01-18 / 11:53
Photo of في عملية مشتركة.. إيقاف شخصين سرقا وكالة لتحويل الأموال بالسمارة

في عملية مشتركة.. إيقاف شخصين سرقا وكالة لتحويل الأموال…

2024-01-18 / 11:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق