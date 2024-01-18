بعد قرار الجزائر منع الشحن من موانئ المغرب.. السفير الأمريكي يزور ميناء طنجة المتوسط
قام سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب بونيت تالوار ، بزيارة لميناء طنجة المتوسط ، وذلك بعد أيام قليلة من قرار السلطات الجزائرية منع دخول البضائع القادمة من الموانئ المغربية وهو القرار الذي أثار ردود فعل دولية مستنكرة لدرجة العداء الذي وصلت له المؤسسة العسكرية الحاكمة بالجزائر.
وكتبت السفارة الأمريكية بالرباط على حسابها بموقع “اكس ” :”السفير تالوار: ميناء طنجة المتوسط هو بوابة إلى افريقيا وخارجها للعديد من الشركات الأمريكية والدولية. من الرائع أن نرى مباشرة كيف تعمل عمليات الميناء الفعالة والآمنة على تسهيل التجارة وتعزيز الازدهار.”.
زيارة السفير الأمريكي بالمغرب لهذا الصرح الاقتصادي ، يؤكد الدور الذي أضحى يشكله هذا الميناء بحوض البحر الأبيض المتوسط باعتباره مركزا محوريا لإعادة الشحن بالنسبة لتدفقات البضائع العالمية كما أنه يقدم خدمات بحرية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا والأميركتين.
جدير بالذكر أن السلطات الجزائرية كانت قد أصدرت مراسلة للجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية في الجزائر، موجهة إلى المدراء العامين للموانئ الجزائرية، أنه “في إطار عمليات التجارة الخارجية، تقرر رفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
56 تعليقات
الجزاءر ليس بيدها اي قرار انها تعليمات امها فرنسا لان المغرب شد عليها الخناق ولم يعد لها دور في أفريقيا. إلى الجحيم هم الاثنين
سبحان الله الدولة الوحيدة في العالم التي تضحي بالغالي و النفيس من أجل الأضرار بمصالح المغرب مهما كلف ذلك من أموال الشعب الشقيق الجزائري دون الاخذ بعين الاعتبار مصلحة رابح رابح التي ينهجمها المغرب مع جميع الدول للاسف حكام فاسدون لايهمهم سوى معاكسة مصالح المغرب لكن المغرب اكبر من ذلك و لا يهتم بما يحاك من حوله
في الحقيقة كون درنا غير ميزاجور ،وجربنا السلاح ديالنا نجريو على ولاد فرانسا من حدانا
اولا العلاقات التجارية بين المغرب هي في حدودها الدنيا ولا تتجاوز قيمتها تقريبا خمسمائة مليون دولار، المغرب يصدر حوالي 130 مليون دولار تقريبا حيث يتم تصدير النسيج والحديد والخضراوات، اما الجزائر فتصدر للمغرب حوالي 370 مليون دولار عبارة عن مشتقات المحروقات، يعني ان الميزان التجاري لصالح الجزائر وليس في صالح المغرب، وبهذا القرار الذي اتخذته الجزائر فهو في صالح المغرب، اما رجال الاعمال الجزائريين فيتعين عليهم من الان فصاعدا استعمال الموانئ الاسبانية او الفرنسية ( مارسيليا) لشحن بضائعهم وسلعهم بطبيعة الحال بتكلفة اضافية وهو ما سيؤثر علي المستهلك الجزائري مباشرة الذي سيتحمل تبعات هذا القرار،
الخراءريين ابتعدوا عن طريق الاسلام الذي حث على التعاون والاخاء وحسن الجوار.
السيد ايوب الاسم نتاعك بحال اسم ولدي مثل اسم سيدنا ايوب اوى غير الاسم نتاعك او خليه victor او هكذا تكون انتصرت على المغاربة
الدول الأوروبية أزالت الحدود ووحدت العملة. أما شين سمية وكابرانات الجزائر. اغلقوا الحدود الجوية والبرية والبحرية على الشعب الجزائري. أكثر من كوانتاناموا. لأن الجهل والحقد أعمى قلوبهم. والمملكة المغربية ساءرة في نمو اقتصادها ولا تبالي. الله يمهل ولا يهمل.
الله حفظك ابلادي 🇲🇦
في الحقيقية اصبحتم واعلامكم لا شغل لكم سوى زرع البغض وهدا عار عليكم اين الاسلام
ا مالكم يا عباد الله لا حول ولا قوة إلا بالله نعلو شيطان
ههههه سياسة الكابرانات الى الجحيم المروك والله مامسوق ليكم ديما تبكيو ورءيسكم زين السمية ديما خارج تيبكي بالله عليكم عمرك شفتو محمد السادس خرج تينتقدكم ولا عمركم شتوه خرج تيجاوب زين السمية ابدا لأنه ملك إبن ملك وليس ابن كابران
الله يحفظ المغرب من كيد الكائدين وحسد الحاسدين. آمين يارب العالمين
متى سيتعامل المغرب بالمثل؟
ل(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يوجد في الكون حاقد ولاحاسد مثلكم قطعتم كل شيىء طردهم وفرقتم بين الأزواج أخذتم بشار تندوف وجئتم بالمرتزقة لصحراءنا نسيت والله نسيت أجدادهم قتلوا من جاء بالاسلام إليكم فمن انتم؟؟؟؟
أنتم قتلتم من جاء بالاسلام إليكم أنتم لا أخوة ولا عروبة ولا إيمان وصدق ولا ولا …تعلموا من غيركم وكونوا متواضعين