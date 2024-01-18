بعد قرار الجزائر منع الشحن من موانئ المغرب.. السفير الأمريكي يزور ميناء طنجة المتوسط

2024-01-18 / 15:51
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هبة بريس - مكتب طنجة

قام سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب بونيت تالوار ، بزيارة لميناء طنجة المتوسط ، وذلك بعد أيام قليلة من قرار السلطات الجزائرية منع دخول البضائع القادمة من الموانئ المغربية وهو القرار الذي أثار ردود فعل دولية مستنكرة لدرجة العداء الذي وصلت له المؤسسة العسكرية الحاكمة بالجزائر.

وكتبت السفارة الأمريكية بالرباط على حسابها بموقع “اكس ” :”السفير تالوار: ميناء طنجة المتوسط هو بوابة إلى افريقيا وخارجها للعديد من الشركات الأمريكية والدولية. من الرائع أن نرى مباشرة كيف تعمل عمليات ⁦الميناء‬⁩ الفعالة والآمنة على تسهيل التجارة وتعزيز الازدهار.”.

زيارة السفير الأمريكي بالمغرب لهذا الصرح الاقتصادي ، يؤكد الدور الذي أضحى يشكله هذا الميناء بحوض البحر الأبيض المتوسط باعتباره مركزا محوريا لإعادة الشحن بالنسبة لتدفقات البضائع العالمية كما أنه يقدم خدمات بحرية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا والأميركتين.

جدير بالذكر أن السلطات الجزائرية كانت قد أصدرت مراسلة للجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية في الجزائر، موجهة إلى المدراء العامين للموانئ الجزائرية، أنه “في إطار عمليات التجارة الخارجية، تقرر رفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.

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‫33 تعليقات

  1. الى لمراركة اصحاب التعاليق ان الجزاءر ستخسر من خلال هاته الخطوة المتخذة ضد موانء المروك .و انا اقول نحن كجزاءريين نتعامل مع الشمايت بمبدأ أخسر و فارق . لا نريد الربح اللذي يءتينا من عندكم ربي يقطعوا .

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  2. تصرفات عصابة الكبرانات الهرمة لاتخدم مصالحها وليست لها أهمية بالنسبة للمغرب الموانئ المغربية تعمل ليل نهارولاتحتاج إلى إعادة الشحن إلى موانئ العصابة الكبرانية الفاشلة

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  3. سياسة الكابرنات إلى أين؟ نحو مصير مجهول والخاسر الأكبر هو الشعب الجزائري الذي اصيب بمرض اسمه المغرب لن يشفوا منه حتى يغيروا هذا النظام البئيس.

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  4. المغرب يتطور ويتقدم ونحن الجزاءريون نتحسر ياريت كون كان عندنا حاكم كيف ملك المروك محمد السادس
    العسكر هنا في تلمسان قهرونا نعيش الفقر والبطالة والبؤس والطوابير على الفاصوليا والحمص والزيت….إلخ حسبنا الله ونعم الوكيل في شنقريحة وتبون لك ألله ياجزاير
    تحيا الجزائر

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  6. الى الكراغلة احفاد الاتراك والفرنسيس… لقد نجح كابرنات فرنسا في عملية الفورمتاج لادمغتكم بجعلكم أضحوكة الدنيا

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  7. و نحن المغاربة ناس اصل و طيبون و نعرف ان الغيرة اعمتكم و الحقد يلعب بوجدانكم. نسأل الله ان يشافيكم و يهديكم

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  8. بلله عليكم مالذي ستمرونه في موانئنا الحقد الحسد البغضاء ماتركتم شيئا ما جرىتموه قطع الغاز غلق الحدود منع الطيران وزد وزد والله انتم اسوأ من هتلر فيقضية النازية الله اخليها جورة اخر ماأخشاه أن تقطعواعلينا الهواء ولكن جريو جهدكم

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  9. المغرب أكبر من دويلة الجزائر ومن سفنها وكدا من كل ما يأتينا منها ومن غازها. فكل شيء يأتي منهم لا فيمة له

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  10. سياسة الجزاءر سياسة فاشلة وهذا مدبر لأن الجزاءر لازالة مستوطنة فرنسية وفرنسا هي التي تتخذ هذه القرارات نضرا للعداوتها مع المغرب خانس السمية وشنقريحة مجرد كراكوزات تحركهم فرنسا على اهواءها وان رفضو تطردهم من عملهم وشكرا

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  11. على الشعب الجزائري أن يقوم بتغيير القيادة السياسية النازية التي لا تساير العصر و ما يطمح إليه الجزائريين…..؟

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  12. إلى أيوب الكابراني…الشمايت هم من ردوا الجميل بالغدر والخيانة… أما من الناحية الإقتصادية فالمغرب سيزداد تطورا.. والمقابل ستزداد عندكم طوابير المجاعة والخصاص والحكرة والعدس واللوبيا…

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  13. تنسيقية الحمقى لا ينتظر منها الا الحماقات ..
    البوالة اللاشعوري رائحتهم تزكم الأنوف في البر والبحر. والشعب الجزائري ضحايا العساكر

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