بعد قرار الجزائر منع الشحن من موانئ المغرب.. السفير الأمريكي يزور ميناء طنجة المتوسط
قام سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب بونيت تالوار ، بزيارة لميناء طنجة المتوسط ، وذلك بعد أيام قليلة من قرار السلطات الجزائرية منع دخول البضائع القادمة من الموانئ المغربية وهو القرار الذي أثار ردود فعل دولية مستنكرة لدرجة العداء الذي وصلت له المؤسسة العسكرية الحاكمة بالجزائر.
وكتبت السفارة الأمريكية بالرباط على حسابها بموقع “اكس ” :”السفير تالوار: ميناء طنجة المتوسط هو بوابة إلى افريقيا وخارجها للعديد من الشركات الأمريكية والدولية. من الرائع أن نرى مباشرة كيف تعمل عمليات الميناء الفعالة والآمنة على تسهيل التجارة وتعزيز الازدهار.”.
زيارة السفير الأمريكي بالمغرب لهذا الصرح الاقتصادي ، يؤكد الدور الذي أضحى يشكله هذا الميناء بحوض البحر الأبيض المتوسط باعتباره مركزا محوريا لإعادة الشحن بالنسبة لتدفقات البضائع العالمية كما أنه يقدم خدمات بحرية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا والأميركتين.
جدير بالذكر أن السلطات الجزائرية كانت قد أصدرت مراسلة للجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية في الجزائر، موجهة إلى المدراء العامين للموانئ الجزائرية، أنه “في إطار عمليات التجارة الخارجية، تقرر رفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
12 تعليقات
الخسر الاكبر اكبرانات لان التجارة العالمية تمر على بوابة اوروبا وافريقيا وهو المغرب فستكون على دول تكلفة كبيرة ان لم يمروا على المغرب فهل بقي للكبرانات ما يفعلوه
اللهم زلزل الكبرانات واعطيهم فتنة لا يعرفون كيف يخرجون منها
السفير الأمريكي يزور ميناء طنجة المتوسط هذا افضل شيء
Mezyane saraha Mezyane
ذلك بعد أيام قليلة من قرار السلطات الجزائرية منع دخول البضائع القادمة من الموانئ المغربية
ميناء طنجة المتوسط هو بوابة إلى افريقيا وخارجها للعديد من الشركات الأمريكية والدولية
حكام حقودين دائما يقومون بسياسات تكريس التفرقة بين الشعوب، و كأنهم يطبقون حرفيا تعليمات الكولونياليزم القديم
الشعوب تتجمع بتكتلات اقتصادية و ثقافية و رياضية و هؤلاء المعقدين لا يقومون الا بالانفصال و عزل الشعب المغلوب على أمره
سنوات من الاستعمار ثم سنوات من النظام الشمالي ثم الإرهاب و الآن سرقة خيرات هذا البلد و إغلاق الحدود
إلى أين ذاهبون بيصير أمة
المغرب و لله الحمد ببد منفتح يتقدم يتطور و يبني الجسور مع جميع الشعوب و ماض في التقدم و لله الحمد رغم كل الظروف
ههههههههههههه اشكيوا للسفير الامريكي
لعله يضغط على الجزاءر لاجبارها على التراجع هههههههه خطوة جييدة تتخذها السلطات الجزاءرية بعد إغلاق الحدود البرية و الجوية و قطع أنبوب الغاز جاء الدور على بالموانء انتاع المروك. اية سفينة قادمة من موانئ المروك يمنع عليها افراغ ساعتها بالموانء الجزاءرية
كما قالو أجدادنا على الجزائريين الملقحين عشرة في عقل فبالله عليك واش هؤلاء،قادة يسيرون شعب مغلوب على أمره يأخذون قرارات ترجع على شعبهم بالضرر فالقادة الدين يحترمون أنفسهم يبحثون على التكتلات لا على التفرقة ولاكن مادا تنتظر من كابران فرنسا هههههه
ما استفدتموه من قطع الغاز ومنع الجو والبر ستربحونه من البحر ستموتون بغيضكم وحسدكم وحقدكم وسياتي يوم يعرف فيه الشعب الجزائري حقيقة الكبرانات…
الجزائر في عهد تبون تتجه نحو الانتحار …. البلاد أرجعتها العصابة الحاكمة جزيرة مغلقة من جميع الإتجاهات ….. نعم . ماذا تنتظرون من حكم العسكر
كلامك يدل على الحقد والحسد والسم الدي يجري في عروقكم لن تفلحوا في اي مجال اصبحتم محاصرين من كل مكان لا استثمارات لا تنمية،الدولة عبارة عن محطة بنزين وغاز ومرتع لسرقة وتهريب الأموال إلى بنوك المستعمر القديم .
سلعة مسخوطة والله متطفروه الكابرانات وحاشيتهم الحمد لله مغربنا احسن بلدان العالم بقيادة امير المؤمنين محمد السادس حفصه الله