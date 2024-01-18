شركات مغربية تدخل سباق الظفر بصفقة بناء ملعب الدار البيضاء الكبير

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مشروع ضخم ذاك الذي سيرى النور في قادم الأسابيع بضواحي مدينتي المحمدية و بنسليمان، حيث ستنطلق أشغال بناء الملعب الكبير للدار البيضاء في منتصف شهر فبراير كأقصى تقدير.

و رغم أن الشركات الفائزة بصفقة بناء الملعب لم تحدد بعد، غير أن العديد من الشركات المغربية و الدولية أبدت اهتمامها للظفر بالصفقة و منها من له تجربة سابقة في بناء ملاعب مماثلة.

و في هذا الصدد، توجد شركتين مغربيتين في قائمة الشركات المتنافسة على صفقة تشييد ملعب الدار البيضاء الكبير، حيث أكدت “أفريكا أنتلجنس” أن شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء و الشركة العامة للأشغال بالمغرب من بين أكبر المتنافسين لنيل الصفقة، و قد ينالانها مناصفة لتسريع العمل.

كما توجد شركة “كونتراكتز” ضمن قائمة الشركات الأوفر حظا للفوز بالمناقصة، و تتتافس أيضا شركات أخرى معروفة بكفاءتها، علما أن هاته الشركات سبق و فازت بصفقات تحديث و تجهيز عدد من ملاعب المغرب كالدار البيضاء و طنجة و فاس و الرباط.

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