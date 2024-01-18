هيئة الرساميل ترافق المتدخلين في السوق لتسهيل فهمهم القانوني و التنظيمي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلا جديدا حول الإطار المنظم للتمويل التعاوني في المغرب.

وحسب بلاغ للهيئة، تتماشى هذه المبادرة مع إجراءات الهيئة المرتبطة بمرافقة المتدخلين في السوق قصد تسهيل فهمهم للمنظومة القانونية والتنظيمية التي تنظم مختلف الأدوات المالية المتاحة في سوق الرساميل.

ويقدم هذا الدليل ملخصا لأهم الاستفسارات المتعلقة باشتغال التمويل التعاوني في المغرب، والجهات الفاعلة فيه، والجهات التنظيمية التي تعمل على مراقبة هذا النشاط، استنادا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل.

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