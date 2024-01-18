كلاسيكو “المعاطية” يجمع دنيا بطمة و سعيدة شرف
يبدو أن خلاف دنيا بطمة وسعيدة شرف الذي انتقل من ردهات المحاكم إلى منصة أنستغرام، سيدوم لفترة أطول بسبب المد والجزر بينهما.
مناسبة الحديث، خروج كل من دنيا بطمة و سعيدة شرف بتصريحات نارية ضد بعضهما، بمنصات التواصل الاجتماعي، ومحاولة كل منهما لتلميع صورتها مع متابعيها.
وفي هذا الصدد، نشرت سعيدة شرف تدوينة عبر حسابها بموقع انستقرام تقطر فيها الشمع على دنيا بطمة بسبب خروجها الإعلامي الأخير مع القناة اللبنانية الجديد، قائلة:”كاين اللي كيجيب الربحة بالقدم و كاين اللي كيجيبهاليه فمو، بالتوفيق لمنتخبنا المغربي غدا باذن الله”.
لترد بدورها بطمة قائلة:”الربحة بالقدم ولا بالفم المهم مربووووحة، و كفما قلت لكم احساسي ميكذبنيش وفمي لي قالها راها كاينه، وفالاخييير كاااع غنقولو مبرووووك فخورین بکم یا اسود”.
وجدير بالذكر أن قضية الفنانتين المغربيتين تصدرت محركات البحث بكوكل، كما أثارت انتباه الرأي العام المغربي و العربي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
اتق الله ياللي تتشعل الفتنة بين الناس وتقوم بتاويل الكلام
Porque o.pvo marroquino burro não tem nada fazer só seguir a vida de outros
بطمة فومها كاياكلها غادي تجيب الربحة قريبا غادي تصوم فالبلاصة المعلومة
نكُنّ كل الاحترام و التقدير لجريدكم … لكن في زمن التفاهة الذي اختلت فيه الموازين و أصبحت تُقاس بعدد المشاهدات أريد أن أنبهكم أنكم بمثل هكذا مقالات فأنتم تشجعون التافهين على الاستمرار فيما هم عليه . حبذا لو طبقتم مقولة : خير جواب السفيه السكوت.
مع احترامي لجريدتكم اود ان أقول بانكم تشجعون التفاهة والتخلف بما تنشرونه حول هذه المواضيع التي لا تعني القراء والتي لاتغني ولا تسمن من جوع. لماذا الاهتمام بهذه التعليقات اللهم ان كانت هناك فاءدة مادية لمنبركم. كيفما كان الحال هذا يعتبر تخلف فكري ارجو نشر تعليقي
بالله عليكم هل هثل هذه الأخبار تنشر في هذا الوقت العصيب الذي يعاني فيه اخواننا في غزة( الابادة والقتل والتهجير) ؟؟
أصبت بالغثيان عند قراءة العنوان
اين الصحافيين؟!!!!!!
ماذا الهراء
اين المواضيع المهمة ، هذا عفن وليس بفن