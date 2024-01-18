أزيد من 323 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي الإسباني

2024-01-18 / 13:46
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هبة بريس

أعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، الخميس، أن أزيد 323 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم سنة 2023.

وبحسب معطيات الوزارة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الكولومبيون بـ 175 ألفا و570، والفنزويليون بـ 148 ألفا و928. ومن بين الأجانب، يحتل الرومانيون المركز الأول بـ 333 ألفا و334 متقدمين على المغاربة بـ 323 ألفا و143، والإيطاليون بـ 175 ألفا و743.

وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و668 ألفا و776 خلال خلال الأشهر الإثني عشرة من العام 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 8,5 بالمائة مقارنة بعام 2012، أي أكثر من 208 ألفا و57 شخصا نشطا، وهو رقم قياسي جديد، حسب تقديرات الوزارة.

وفي المجمل، مثل العمال الأجانب، في نهاية العام الماضي، 13 بالمائة من إجمالي المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي.

ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و806 ألفا و763 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ينحدر 826 ألفا و13 من بلدان التكتل.

هكذا، حافظ المغاربة على مرتبتهم كأول جالية أجنبية تقيم قانونيا في هذا البلد الإيبيري.

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