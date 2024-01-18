بنموسى ينوه بانخراط الجماعات الترابية في الارتقاء بالمدرسة العمومية

هبة بريس

شارك شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الخميس 18 يناير 2024، بمقر ولاية سوس ماسة، في مراسيم توقيع اتفاقية-إطار للشراكة والتعاون بين الوزارة وولاية سوس ماسة والأكاديمية الجهوية ومجلس الجهة وشركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة تهيئة، من أجل دعم منظومة التربية والتكوين بالجهة، وذلك في إطار تمويل وانجاز برنامج الارتقاء بالشأن التربوي والرياضي بجهة سوس ماسة 2023/2027.

وتأتي هاته الاتفاقية تعزيزا لآلية الشراكة التعاقدية الرامية إلى تكثيف التعاون وتفعيله مع مختلف الفاعلين والمتدخلين وتوظيف مواردهم ووسائلهم لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وتجسيدا لرؤية تنموية مندمجة قوامها الالتقائية والرغبة الأكيدة في العمل المشترك والتنسيق بين جميع الفاعلين والشركاء الجهويين والمحليين من أجل النهوض بالشأن التربوي والرياضي، ودعم تنزيل برامج الإصلاح التي تعرفها المنظومة التربوية بغية جعل المدرسة المغربية والتعليم العمومي شأنا مجتمعيا يهم الجميع.

وفي كلمة له، نوه الوزير بانخراط الجماعات الترابية في الارتقاء بالمدرسة العمومية وتعزيز وتطوير العرض التربوي بالجهة، باعتباره شرطا من شروط النجاح من أجل تسريع وتيرة الإصلاح التربوي ودعم التنزيل الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026، بما يضمن تحقيق النهضة التربوية المنشودة.

كما عبر عن شكره لوالي الجهة ولرئيس مجلس الجهة على ما يقدمونه من دعم وعناية لقضايا التعليم والرياضة، ووضعها ضمن رهانات التنمية الإقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة، مثمنا الانخراط الإيجابي والفعال، والحرص على تعبئة كل الوسائل المتاحة لدعم الأكاديمية الجهوية في تحقيق تعليم منصف وذي جودة لجميع المتعلمات والمتعلمين بالجهة، ومشيدا بالإرادة الفعلية للمجلس في الارتقاء بالشأن التعليمي وفي الاستثمار في تأهيل الرأسمال البشري الجهوي، وفي تحسين جودة مؤشرات التنمية البشرية بجهة سوس ماسة.

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