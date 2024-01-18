إعادة قاصرين مغاربة يخلق جدلا بين الحكومة والقضاء باسبانيا

2024-01-18 / 12:31
3
هبة بريس - متابعة

جدل كبير ذاك الذي خلقته قضية إعادة قاصرين مغاربة عبر حدود مدينة سبتة المحتلة ، بعد أزمة الهجرة غير النظامية التي شهدتها المنطقة سنة 2021 .

قضية إعادة القاصرين المغاربة خلقت صراعا قضائيا بين الدولة الإسبانية، التي يمثلها محاميها العام، والمدعي العام لدى المحكمة العليا في مدريد. وذلك بسبب مدى انضباط هذا الإجراء للتشريعات المتعلقة بالهجرة والاتفاقية الموقعة مع الرباط قبل 17 عامًا.

مصادر إعلامية اسبانية تحدثت عن جلسة حاسمة بخصوص هذه القضية بالمحكمة العليا يوم الثلاثاء الماضي ،والتي شهدت مثول مسؤولين يمثلون السلطة المركزية في سبتة وآخرين يمثلون الحكومة المحلية حيث قام محامي الدولة الإسبانية بتقديم ما اعتبره “حُججًا” داعمة لعمليات الإعادة التي تمت من الجانب الإسباني إلى المغرب في غشت 2021 بالتنسيق مع سلطات الرباط.

كما تقدمت السلطات الإسبانية باستئناف ضد الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا الإقليمية في الأندلس، التي اعتبرت أن حقوق القاصرين المغاربة تعرضت لانتهاك.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بعد قرار الجزائر منع الشحن من موانئ المغرب.. السفير الأمريكي يزور ميناء طنجة المتوسط

بعد قرار الجزائر منع الشحن من موانئ المغرب.. السفير…

2024-01-18 / 15:51
Photo of وكالة أنباء الجزائر تتهجم مرة أخرى على المغرب وتنشر الأكاذيب

وكالة أنباء الجزائر تتهجم مرة أخرى على المغرب وتنشر…

2024-01-18 / 11:10
Photo of الطالبي العلمي يتباحث مع نظيره الكوري توطيد التعاون البرلماني

الطالبي العلمي يتباحث مع نظيره الكوري توطيد التعاون البرلماني

2024-01-18 / 10:52
Photo of الأردن : انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان يعكس الإنجازات التي حققتها المملكة

الأردن : انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان يعكس…

2024-01-17 / 22:02
Photo of إشادة بجهود الملك في خدمة القضية الفلسطينية

إشادة بجهود الملك في خدمة القضية الفلسطينية

2024-01-17 / 18:20
Photo of القضية الفلسطينية.. منظمة التعاون الإسلامي تشيد بجهود الملك

القضية الفلسطينية.. منظمة التعاون الإسلامي تشيد بجهود الملك

2024-01-17 / 16:28
Photo of ميارة يتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا

ميارة يتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا

2024-01-17 / 12:52
Photo of الملك: الديمقراطية ليست وصفة جاهزة أو نموذجا قابلا للاستيراد

الملك: الديمقراطية ليست وصفة جاهزة أو نموذجا قابلا للاستيراد

2024-01-17 / 11:09
Photo of “التقدم والاشتراكية” يثمن العودة إلى الأقسام الدراسية

“التقدم والاشتراكية” يثمن العودة إلى الأقسام الدراسية

2024-01-17 / 09:18
Photo of مجلس المستشارين يصادق على سبع اتفاقيات دولية

مجلس المستشارين يصادق على سبع اتفاقيات دولية

2024-01-16 / 22:43

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق