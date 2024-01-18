نشرة إنذارية: زخات مطرية ورياح قوية مرتقبة يوم غد الجمعة

2024-01-18 / 11:53
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، بأن زخات مطرية قوية محليا رعدية (25-70 ملم)، ورياح قوية (70-95 كلم/ساعة) مع تناثر الغبار مرتقبة، غدا الجمعة، في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه التساقطات المطرية ستشمل كلا من تطوان، وشفشاون، والحسيمة، ووزان، والعرائش، وتاونات، وتازة، وطنجة-أصيلة، والفحص-أنجرة، والمضيق-الفنيدق، وذلك ابتداء من غد الجمعة على الساعة الرابعة صباحا إلى غاية التاسعة مساء .

وأشارت إلى أن الرياح القوية (70-95 كلم/ساعة) مصحوبة بتناثر الغبار ستشمل أقاليم أزيلال، والحوز وشيشاوة، وذلك ابتداء من منتصف ليل الخميس/الجمعة وإلى غاية الثانية من زوال غد الجمعة.

وأضافت أن الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من العرائش والمضيق-الفنيدق والفحص-أنجرة، ووزان، وطنجة-أصيلة، والحاجب، ومكناس، وفاس، ومولاي يعقوب، وتاونات، وسلا، والرباط، والصخيرات-اتمارة، والقنيطرة، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم، والخميسات، ومديونة، والدار البيضاء، وبنسليمان، والمحمدية، والنواصر، وخنيفرة، وإفران، وصفرو والرشيدية، وذلك ابتداء من يوم غد من الساعة الرابعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

كما تهم هذه الظاهرة الجوية أقاليم شفشاون، والحسيمة، وتطوان، والناظور، وبركان، وفكيك، والدريوش، وجرادة، ووجدة-أنجاد، وتاوريرت، وجرسيف، وبولمان، وتازة، وميدلت، وورزازات وتنغير، وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة الرابعة صباحا إلى غاية منتصف الليل.

ومن المترقب أن تشمل هذه الرياح القوية إقليمي أوسرد ووادي الذهب، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم غد الجمعة إلى غاية منتصف الليل.

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