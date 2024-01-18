بسلا والقنيطرة.. إيقاف 3 أشخاص وحجز أزيد من 2000 قرص طبي مخدر

2024-01-18 / 11:19
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هبة بريس

باشرت مصالح الشرطة بكل من مدينتي سلا والقنيطرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال إمس الأربعاء 17 يناير الجاري، عمليتين متفرقتين لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، وتحديدا ترويج العقاقير المهلوسة والأقراص الطبية المخدرة.

وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بمدينة سلا عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 18 و43 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، وهما في حالة تلبس بحيازة 1222 قرص مخدر ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

أما العملية الثانية فقد تم تنفيذها بضواحي مدينة القنيطرة ومكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وهو متلبس بحيازة وتهريب 810 قرص طبي مخدر، ومبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة الموقوفين في إطار هذه العمليات الأمنية لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.

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