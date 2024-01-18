الطالبي العلمي يتباحث مع نظيره الكوري توطيد التعاون البرلماني

2024-01-18 / 10:52
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هبة بريس

شكل توطيد التعاون البرلماني محور مباحثات أجراها يوم الأربعاء رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا، كيم جين بيو، الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني هام.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن المباحثات بين الطرفين تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني، الثنائي ومتعدد الأطراف، وفي مختلف المجالات وكذا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار المصدر ذاته إلى أن السيد الطالبي العلمي أشاد بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا، والتي تشهد تطورا مستمرا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1962، منوها بالزيارة التي يقوم بها السيد كيم جين بيو للمملكة، والتي تتزامن مع الاحتفاء بالذكرى الـ 60 للبرلمان المغربي.

واستعرض رئيس مجلس النواب، بالمناسبة، الأوراش والمشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمبادرات السامية التي اتخذها جلالته والتي جعلت من المملكة بلدا رائدا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وخلال هذا اللقاء، دعا رئيس مجلس النواب الى توطيد التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين والعمل على تعزيز مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية – الكورية وتبادل الزيارات والتنسيق في المنتديات البرلمانية الدولية خدمة للمصالح المشتركة لكلا البلدين.

وجدد السيد الطالبي العلمي التنويه بالموقف الإيجابي لجمهورية كوريا بخصوص قضية الصحراء المغربية، حيث ذكر في هذا الصدد بالرسالة التي بعثها رئيس جمهورية كوريا السابق السيد بارك تشانغ هي إلى المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني بتاريخ 12 مارس 1976 للتهنئة على الانتصار الكبير للمغرب باسترجاع أقاليمه الصحراوية على إثر المسيرة الخضراء.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا دعم بلاده بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي للمملكة المغربية ووحدتها الترابية، مشددا على موقف بلاده المتمثل في فرض احترام ودعم القرارات الأممية والشرعية الدولية.

وبعد أن أكد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تمتين وتقوية التعاون بين البلدين في كافة المجالات، أعرب المسؤول الكوري عن تطلعه إلى إبرام اتفاقية تعاون بين البلدين في الميدان الاقتصادي والتجاري، مرحبا بالمناسبة بمشاركة المغرب في أشغال مؤتمر كوريا-إفريقيا الذي سينعقد بسيول شهر يونيو القادم.

حضر هذا اللقاء رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب- كوريا،محمد هيشامي، والسفير الكوري المعتمد بالرباط تشانغ كييونغ.

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