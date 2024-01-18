تفاصيل إطلاق خط جوي مباشر بين المغرب و اسكتلندا بسعر 800 درهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل شركة “رايانير” المتخصصة في الطيران الجوي المنخفض التكلفة تدشين سلسلة من الخطوط الجديدة و هاته المرة خط سيربط بشكل مباشر المغرب باسكتلندا.

و في هذا الصدد، أعلنت الشركة السالفة الذكر عن إطلاق خط جديد بين المغرب واسكتلندا سيربط بين مطاري أكادير المسيرة و مطار إدنبرة، وسينطلق ابتداءا من أبريل المقبل.

و سيتم تسيير الرحلات الجوية بين أكادير والعاصمة الاسكتلندية بمعدل مرتين في الأسبوع، يومي الإثنين والسبت.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر التذكرة في حدود 65 جنيه إسترليني و هو ما يعادل تقريبا 824 درهم مغربي.

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