تفاصيل إطلاق خط جوي مباشر بين المغرب و اسكتلندا بسعر 800 درهم
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تواصل شركة “رايانير” المتخصصة في الطيران الجوي المنخفض التكلفة تدشين سلسلة من الخطوط الجديدة و هاته المرة خط سيربط بشكل مباشر المغرب باسكتلندا.
و في هذا الصدد، أعلنت الشركة السالفة الذكر عن إطلاق خط جديد بين المغرب واسكتلندا سيربط بين مطاري أكادير المسيرة و مطار إدنبرة، وسينطلق ابتداءا من أبريل المقبل.
و سيتم تسيير الرحلات الجوية بين أكادير والعاصمة الاسكتلندية بمعدل مرتين في الأسبوع، يومي الإثنين والسبت.
ومن المتوقع أن يبلغ سعر التذكرة في حدود 65 جنيه إسترليني و هو ما يعادل تقريبا 824 درهم مغربي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
إطلاق خط جوي مباشر بين المغرب و اسكتلندا بسعر 800 درهم
من المهم تدشين سلسلة من الخطوط الجديدة
من الجيد إطلاق خط جديد بين المغرب واسكتلندا
إطلاق خط جديد بين المغرب واسكتلندا سيربط بين مطاري أكادير المسيرة و مطار إدنبرة
سعر التذكرة مرتفع قليلا
شيء جميل جدا ورائع ولكن هل سعر التذكرة على مدار السنة ???
ثمن التذكرة جد مناسب بالنسبة للجالية المقيمة هناك
مبادرة طيبة وستساعد على تعزيز وانتعاش السياحة بالمغرب بشكل كبير حيث هذه أسعار التذاكر جد مناسبة للسياح الأجانب والسياح العرب ..
نتمنى أن تنتشر هذه الخطوط الجوية على جميع مطارات المملكة ولكم واسع النظر …..
نريد خط جوي جديد من إسبانيا إلى المغرب وهذا سيعطي انتعاش مهم جدا بالنسبة للسياحة المغربية وخطوة مهمة في مجال السياحة والاقتصاد في المغرب
يجب تكثير المطارات الدولية في المملكة المغربية للنهوض بمغرب افضل بكثير من السابق حيث نحن مقبلين على تنظيم كأس العالم لكرة القدم ..