شركة أمريكية تحصل على تراخيص للتنقيب على الذهب في أربع مناطق بالمغرب

2024-01-18 / 12:13
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

حصلت شركة أمريكية عالمية معروفة على تصاريح للتنقيب على عدد من المعادن بما فيها الذهب في أربع مناطق بالمغرب.

و في هذا الصدد، تحصلت شركة الموارد المعدنية الأمريكية المعروفة اختصارا ب CMR، على تصريح للاستكشاف في وسط المغرب من خلال الاستحواذ على شركة مغربية كانت تقوم بنفس المهام.

و تغطي التصاريح المتحصل عليها مساحة تقدر بحوالي أربعمائة كيلومتر مربع و تشمل عدة مناطق في ضواحي كل من الرباط وبني ملال وأكادير والراشيدية.

ومن المتوقع أن تؤدي التصاريح المرتقبة للنحاس والأنتيمون والتنغستن والرصاص والزنك والذهب، إلى زيادة كشف CMR عن المعادن الحيوية والمعادن الضرورية للطاقة النظيفة.

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‫6 تعليقات

  2. 400الف كلم2 اكثر من نصف المغرب !!
    المهم المغرب بيعَ بثمن بخص…
    سير اشري السلاح … غادي يبيعوه لينا باطل
    السياسة كيف دايرة ، يستغل لك الثروات ، ويدفعك لشراء السلاح بحماية مصالحه ….
    كأننا هنود حُمر
    أسيدي المعادن تبقى في جوفها حتى نصل الى المستوى المطلوب من التقدم ، و يستغلها احفادنا

    1
    رد

  4. شركة الموارد المعدنية الأمريكية المعروفة اختصارا ب CMR هي من أفضل الشركات في العالم

    رد

  6. ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺗﺤﺼﻠﺖ
    ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
    ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﺏ
    CMR، ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
    ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
    ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ
    ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ حلل و ناقش

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