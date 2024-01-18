تصعيد خطير.. باكستان تعلن تنفيذ ضربات داخل إيران

هبة بريس - وكالات

أعلنت باكستان يومه الخميس ضرب مواقع في الداخل الإيراني.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن الضربات التي نفذتها كانت دفاعا عن أمن البلاد ومصلحتها الوطنية.

كما أضافت اليوم الخميس أن “عددا من الإرهابيين قتل خلال العملية التي اعتمدت على معلومات المخابرات”.

و شددت في الوقت عينه على احترام سيادة إيران ووحدة أراضيها، لافتة إلى أنها ستواصل مساعيها لإيجاد حلول مشتركة مع طهران ضد الإرهاب.

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