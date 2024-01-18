تصعيد خطير.. باكستان تعلن تنفيذ ضربات داخل إيران
هبة بريس - وكالات
أعلنت باكستان يومه الخميس ضرب مواقع في الداخل الإيراني.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن الضربات التي نفذتها كانت دفاعا عن أمن البلاد ومصلحتها الوطنية.
كما أضافت اليوم الخميس أن “عددا من الإرهابيين قتل خلال العملية التي اعتمدت على معلومات المخابرات”.
و شددت في الوقت عينه على احترام سيادة إيران ووحدة أراضيها، لافتة إلى أنها ستواصل مساعيها لإيجاد حلول مشتركة مع طهران ضد الإرهاب.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
ايران ضربت العراق وسوريا وباكستان وكلها دول مسلمين والان جاء دورها ..
على إيران وباكستان ضبط النفس وعدم تحرك الجيوش للقتال..
ايران وضعت نفسها مع باكستان بموقف لن تحسد عليه..
باكستان من أقوى المخابرات في العالم ولن يصعب عليها اختراق المجال الجوي لإيران..
إيران أخطأت بقصفها باكستان والأخيرة ردت بالثقيل يبدو ان النهاية قريبة للنظام الإيراني..
يجب على الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي لاسقاط النظام الإيراني لانه يزعزع امن المنطقة والدول الإقليمية ..
قوله تعالى:«فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ» ..
إيران تمارس النفاق، تضرب الدول الإسلامية ( العراق، سوريا، باكستان…) وتسعى لتفتيتها ( دعمها للبوليزاريو ) و لم يسبق لها أن ضربت دول الاستكبار كما تنعتها.
إيران التورة عدوة العرب والمسلمين.