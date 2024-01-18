الكوديفوار ترحل الجزائرية صوفيا بنلمان

هبة بريس - الرباط

قررت السلطات الايفوارية، ترحيل الجزائرية صوفيا بن لمان، على خلفية الفيديو العنصري الذي نشرته على حسابها بموقع “فيسبوك”.

وأفادت مصادر متطابقة، أن السلطات الايفوارية، أجرت تحقيقات مع الجزائرية بن لمان، بعد بثها مقطع فيديو وُصف بأنه ذو طابع عنصري، قبل أن تقرر ترحيلها.

وتم إيقاف بن لمان، يوم الاثنين، من أمام مدخل ملعب السلام بمدينة بواكي قبيل انطلاق مباراة الجزائر وأنغولا، ونقلتها إلى مدينة أبيدجان للتحقيق معها بخصوص ما ورد على لسانها في المقطع، الذي نشرته عبر “فيسبوك”، والذي وصفت من خلاله اىكوديفوار بالبلد المتخلف كما يعيش شعبه في الحجر الحجري.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp