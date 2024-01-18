طقس الخميس.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية.

ومن المرتقب تشكل كتل ضبابية فوق السهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الجنوبية، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب.

وسيتم تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من الريف ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تناثر غبار بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب – الشرقي، ومرتفعات الأطلس وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 08 درجات بكل من مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية، وما بين 12 و 18 درجة بالواجهة المتوسطية، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 08 و 12 درجة بالريف، ومنطقة السايس، والمناطق الغربية للأطلس والجنوب-الشرقي. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع طفيف.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز وشمال كاب بدوزة، وقليل الهيجان إلى هائج بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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