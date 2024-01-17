كأس آسيا.. التعادل يحسم نتيجة مباراة لبنان ضد الصين

انتهت مواجهة منتخب لبنان مع منتخب الصين بالتعادل السلبي (0-0) لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس آسيا قطر 2023 الأربعاء على استاد الثمامة.

وبات رصيد المنتخب اللبناني نقطة واحدة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام أصحاب الضيافة في المباراة الافتتاحية للبطولة 3-0، أما منتخب الصين فرفع رصيده إلى نقطتين بعد أن انتهت مواجهته مع منتخب طاجيكستان في الجولة الأولى بالتعادل السلبي أيضاً.

وهذا أول لقاء رسمي في كأس آسيا بين لبنان والصين علماً أنه التعادل الثاني بشكل عام في المواجهات التاريخية بين المنتخبين في جميع المسابقات، مقابل 4 انتصارات للصين.

وشهدت المباراة العديد من الهجمات للفريقين على مدار شوطي المباراة، لكن تألق الحارسين والدفاع كان له الكلمة العليا لتخرج المباراة بتعادل سلبي محبط للمنتخبين.

ويختتم منتخب لبنان مشواره في دور المجموعات بمواجهة طاجيكستان يوم الاثنين 22 يناير كانون الثاني على استاد جاسم بن حمد في نادي السد ولا بديل أمامه سوى الفوز من أجل إمكانية العبور إلى الأدوار الإقصائية.

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