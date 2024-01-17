Trucks carrying humanitarian aid are seen near the Rafah border crossing with Egypt in the southern Gaza Strip on December 10, 2023, amid ongoing battles between Israel and the Palestinian movement Hamas. (Photo by Mohammed ABED / AFP)

قطر تعلن دخول أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة

2024-01-17 / 23:13
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت قطر، فجر الخميس، إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة، تنفيذا لاتفاق تم بوساطتها.

وينص الاتفاق على إدخال أدوية للرهائن ومساعدات لسكان القطاع الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في منشور على منصة إكس، إنه “تم خلال الساعات الماضية دخول الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، تنفيذا للاتفاق الذي تم الإعلان عنه يوم أمس لفائدة المدنيين في القطاع، بمن فيهم المحتجزون”.

وقال مصدر أمني مصري إن طائرة قطرية محمّلة بالأدوية وصلت الأربعاء إلى مدينة العريش المصرية قرب معبر رفح الحدودي.

وتخضع كل شاحنات المساعدات التي تدخل الى قطاع غزة لتفتيش إسرائيلي قبل دخولها في منطقة حدودية بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة.

وفي نوفمبر الماضي، أطلقت حماس سراح عشرات الرهائن مقابل أسرى فلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل بوساطة قطرية.

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