المنتخب الوطني يستهل مشواره في “الكان” بثلاثية أمام تنزانيا

حقق المنتخب الوطني فوزا ثمينا أمام تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بملعب لورنت بوكو بمدينة سان بيدرو الإيفوارية، لحساب الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وسجل رومان سايس هدف التقدم للمنتخب الوطني في الدقيقة 30، ثم أضاف عز الدين أوناحي الهدف الثاني في الدقيقة 77، وسجل بعدها يوسف النصيري الهدف الثالث في الدقيقة 80.

ولعب منتخب تنزانيا بنقص عددي من الدقيقة 70 بعد طرد لاعبه نوفاتوس ميروشي الذي حصل على إنذارين.

هذا الفوز يضع المنتخب الوطني المغربي في صدارة المجموعة السادسة بـ 3 نقاط، في إنتظار إجراء المواجهة الثانية عن نفس المجموعة بين زامبيا والكونغو الديمقراطية.

وسيلتقي المنتخب الوطني في المباراة الموالية مع منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 21 يناير الحالي بداية من الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المغربي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp