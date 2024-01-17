تنقيط أداء لاعبي المنتخب الوطني المغربي أمام تنزانيا في “الكان”

حقق المنتخب الوطني المغربي فوزا ثمينا أمام تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا.

وفيما يلي تنقيط أداء لاعبي المنتخب الوطني في مباراة اليوم بناء على إحصائيات منصة “سوفا سكور”:

بونو 6.8

أكرد 7.2

سايس 7.7

حكيمي 7.6

الشيبي 6.7

أمرابط 7.2

أملاح 6.5

أوناحي 8.4

زياش 7.5

الزلزولي 7.1

النصيري 7.2

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