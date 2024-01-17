أوناحي: نعرف أن الشعب كله خلفنا والأهم لدينا هو روح المجموعة

أبدى الدولي المغربي عز الدين أوناحي سعادته بالفوز الكبير للمنتخب الوطني المغربي على تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا.

وقال أوناحي في تصريح له بعد نهاية المباراة: “نعرف أن الشعب كله خلفنا، لذلك سنفعل كل شيء لنرد عليه في الملعب، ونعرف أن هناك من جاء من المغرب إلى ساحل العاج على متن الدراجات”.

وأضاف: “مباراة اليوم تعاملنا معها بشكل جيد، حيث استفدنا من المباريات السابقة في الكان، والأهم هو روح المجموعة، حيث لدينا فريق كبير ومنسجم”.

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