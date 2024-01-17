الركراكي: كان لدينا بعض التخوف قبل مواجهة تنزانيا.. والأهم أن نسعد الشعب المغربي

أبدى الناخب الوطني وليد الركراكي سعادته بالفوز الكبير لأسود الأطلس على تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

وقال الركراكي في تصريح له بعد نهاية المباراة: “لقد كان لدينا بعض التخوف قبل المباراة الأولى ضد تنزانيا، من خلال متابعتنا لأولى مباريات هذه المسابقة، بسبب الأجواء الحارة والرطوبة العالية”.

وأضاف: “لقد بدأ اللاعبون يفهمون فكرنا، من خلال توزيع مجهودهم على دقائق المباراة ومعرفة متى ندافع ومتى نهاجم”.

وتابع: “الأهم هو أن نسعد شعبنا، وسنواصل المنافسة بنفس الثقة في قادم المباريات”.

وزاد قائلا: “الشيبي دخل مكان عطية الله المصاب، وبوفال لم يتمكن من الدخول أساسيا لأنه كان مريضا، ونحن نريد اللاعبين الجاهزين بنسبة 100 في المائة”.

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